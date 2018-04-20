Сила тела. Гарвардский медик назвала пять лучших упражнений для фигуры и здоровья

Профессор медицинской школы Гарварда И-Мин Ли опровергла абсолютную пользу популярных в наши дни беговых марафонов, отметив, что бег на дальние дистанции может стать слишком большой нагрузкой на суставы и навредить работе пищеварительной системы. Вместо бега на дальние дистанции гарвардский медик рекомендует отдавать предпочтение другим упражнениям, которые будут полезны не только для фигуры, но и для здоровья в целом.

По данным И-Мин Ли, обнародованным накануне в докладе Starting to Exercise, физические упражнения в ее списке являются наиболее оптимальным способом одновременно укрепить здоровье и поддерживать стройность, пишет Independent.

В частности, вместо бега специалист рекомендует отдавать предпочтение плаванию. Помимо того, что во время плавания в той или иной степени задействованы практически все мышцы тела, этот вид физической активности также положительно влияет на здоровье сердца и даже защищает мозг от «преждевременного старения». Кроме того, учеными доказано, что плавание поднимает настроение и помогает в борьбе с депрессией.

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В «золотую пятерку» упражнений для фигуры и здоровья по версии Ли также входит китайское боевое искусство Тайцзицюань, которое называют оздоровительной гимнастикой, а также силовые тренировки, которые помогут создать красивый силуэт и сильные мышцы, а также улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, медик отметила преимущества ходьбы и неожиданно отнесла к списку лучших упражнений для фигуры и здоровья упражнения Кегеля – известную методику тренировки интимных мышц. Она добавила, что регулярно выполнять упражнения Кегеля следует, как женщинам, так и мужчинам.

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