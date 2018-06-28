Летний воркаут. Британский фитнес-тренер рассказал, как заниматься спортом в жару

Во время летних тренировок не забывайте о воде

В жаркие летние многие из нас приостанавливают походы в спортзал и пробежки на стадионе, отдавая предпочтение отдыху на пляже или в уютном ресторане за бокалом освежающего коктейля.

Но если вы хотите сохранять фигуру стройной и подтянутой, забывать о спорте не стоит. К тому же, помимо внешнего вида, физические тренировки важны для здоровья и уравновешенного психического состояния человека.

Британский фитнес-тренер Дэвид Винер рассказал, как правильно и безопасно заниматься спортом в жару. Следуйте этим советам и будьте активны, независимо от погоды за окном!

Шесть правил летних тренировок:

1. Не перетруждайтесь. Тренировки в жаркую погоду накладывают дополнительную нагрузку на организм, поэтому важно знать меру и пристально следить за своим состоянием. Если в любой момент вы почувствуете себя нехорошо, лучше прекратить тренировку или значительно уменьшить ее интенсивность. Не забывайте устраивать регулярные перерывы, чтобы ваше тело могло остыть.

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2. Старайтесь заниматься спортом с утра. На рассвете гораздо прохладнее, чем на закате дня. К тому же, к вечеру всегда повышается уровень влажности. Поэтому в жаркие дни утреннюю тренировку перенести гораздо легче, чем вечернюю. Беспроигрышными утренние тренировки делает и то, что они заряжают бордостью на весь день.

3. Надевайте на тренировку свободную и светлую одежду. Для уличных тренировок летом выбирайте дышащую, легкую и светлую одежду, которая позволяет поту испаряться, чтобы вы не перегревались. Одежда из натуральных материалов поможет избежать раздражения кожи и тепловой сыпи. В жаркий солнечный день не забывайте защищать голову, надевайте удобную кепку.

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4. Пейте достаточно чистой природной воды. Если в обычное время человек в среднем должен выпивать около полтора-двух литров воды в день, то в жаркий день эту норму следует увеличить. Чтобы организм не был обезвожен и вы не ощущали во время занятий спортом сильного истощения, пейте около 10 стаканов воды в день. Также во время тренировки можно намочить водой некоторые участки одежды, чтобы заниматься было легче.

5. Выбирайте для занятий затененные места. По возможности тренируйтесь на спортивных площадках, которые защищены от солнца деревьями или каким-нибудь навесом. Для бега также старайтесь выбирать ту сторону улицы, на которую падает тень.

6. Используйте солнцезащитный крем. Летом даже в пасмурный день есть риск попасть под губительное действие солнечных лучей. Чтобы не сгореть и защитить кожу, используйте крем или спрей с SPF 30 или выше.

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