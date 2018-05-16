Фитнес-тренер Кейт Миддлтон рассказала, как похудеть после родов

Британский фитнес-эксперт Луиза Паркер, которая занималась с Кейт Миддлтон после рождения принца Джорджа в 2013 году, рассказала, как сбросить лишний вес после родов.

Известная своей любовью к спорту, Кейт Миддлтон очень быстро пришла в форму после рождения старшего сына Джорджа и дочери Шарлотты. И даже спустя несколько часов после появления на свет младшего сына Луи герцогиня Кембриджская выглядела великолепно. Так в чем же секрет?

Фитнес-тренер Луиза Паркер, в числе клиентов которой была и Кейт, говорит, что ключом к похудению после родов являются приверженность здоровому образу жизни и постоянная забота о себе.

Допис, поширений Louise Parker (@louiseparkermethod) 11 Лют 2018 р. о 6:32 PST

"Конечно, после рождения ребенка важно тренироваться. Но упражнения не должны быть изнурительными и высокоинтенсивными", – утверждает Паркер, – "Слишком агрессивные, выматывающие тренировки могут только усугубить и без того сложное эмоциональное состояние новоиспеченной матери".

Луиза Паркер и сама страдала от послеродовой депрессии, побороть которую ей удалось с помощью длительных прогулок. Возвращаться в прежнюю форму нужно целеустремленно, но постепенно, говорит эксперт.

На каких именно упражнениях стоит сконцентрироваться молодым мамам? Луиза Паркер рекомендует попробовать метод кардио-корректировки: "После беременности важно выровнять осанку, которая претерпела изменений и искривилась. Поэтому следите за тем, что вы ходите ровно и держите грудную клетку открытой, слегка отводя плечи назад". По словам Луизы, работа над осанкой укрепляет мышцы спины, тонизирует тело и помогает сжигать жир.

Допис, поширений Louise Parker (@louiseparkermethod) 15 Тра 2018 р. о 12:01 PDT

Молодым мамам тяжело находить время на себя, но Луиза Паркер советует все-таки выкраивать несколько минут. Если тренироваться получится четыре раза в неделю, будет отлично, говорит эксперт.

Что касается питания после родов, Паркер рекомендует "есть три раза в день с двумя перекусами между основными приемами. Еда должна быть свежей и чистой. На завтрак можно съесть мюсли с овсяными отрубями, с добавлением черники и банана. Для перекуса подойдет овсяное печенье с арахисовым маслом. На обед готовьте запеченную курицу с чечевицей и салатом из стручковой фасоли. В качестве послеобеденного перекуса можно выбрать смузи или крекеры с хумусом. На ужин подойдет мясной стейк или рыба с овощами".

Допис, поширений Louise Parker (@louiseparkermethod) 6 Січ 2018 р. о 5:29 PST

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