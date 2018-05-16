Фитнес-тренер Кейт Миддлтон рассказала, как похудеть после родов

Британский фитнес-эксперт Луиза Паркер, которая занималась с Кейт Миддлтон после рождения принца Джорджа в 2013 году, рассказала, как сбросить лишний вес после родов.
Известная своей любовью к спорту, Кейт Миддлтон очень быстро пришла в форму после рождения старшего сына Джорджа и дочери Шарлотты. И даже спустя несколько часов после появления на свет младшего сына Луи герцогиня Кембриджская выглядела великолепно. Так в чем же секрет?
Фитнес-тренер Луиза Паркер, в числе клиентов которой была и Кейт, говорит, что ключом к похудению после родов являются приверженность здоровому образу жизни и постоянная забота о себе.
"Конечно, после рождения ребенка важно тренироваться. Но упражнения не должны быть изнурительными и высокоинтенсивными", – утверждает Паркер, – "Слишком агрессивные, выматывающие тренировки могут только усугубить и без того сложное эмоциональное состояние новоиспеченной матери".
Луиза Паркер и сама страдала от послеродовой депрессии, побороть которую ей удалось с помощью длительных прогулок. Возвращаться в прежнюю форму нужно целеустремленно, но постепенно, говорит эксперт.
На каких именно упражнениях стоит сконцентрироваться молодым мамам? Луиза Паркер рекомендует попробовать метод кардио-корректировки: "После беременности важно выровнять осанку, которая претерпела изменений и искривилась. Поэтому следите за тем, что вы ходите ровно и держите грудную клетку открытой, слегка отводя плечи назад". По словам Луизы, работа над осанкой укрепляет мышцы спины, тонизирует тело и помогает сжигать жир.
Молодым мамам тяжело находить время на себя, но Луиза Паркер советует все-таки выкраивать несколько минут. Если тренироваться получится четыре раза в неделю, будет отлично, говорит эксперт.
Что касается питания после родов, Паркер рекомендует "есть три раза в день с двумя перекусами между основными приемами. Еда должна быть свежей и чистой. На завтрак можно съесть мюсли с овсяными отрубями, с добавлением черники и банана. Для перекуса подойдет овсяное печенье с арахисовым маслом. На обед готовьте запеченную курицу с чечевицей и салатом из стручковой фасоли. В качестве послеобеденного перекуса можно выбрать смузи или крекеры с хумусом. На ужин подойдет мясной стейк или рыба с овощами".
Смотрите также
- Маленький принц. Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
- Мишель Обама оригинально поздравила Кейт Миддлтон и принца Уильяма с рождением сына
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Комментарии
Правила комментирования