Движение - это жизнь. Пиппа Миддлтон рассказала, как оставаться в форме во время беременности

Сестра герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон с супругом Джеймсом Мэттьюзом находятся в ожидании первенца. Но, не смотря на беременность, Пиппа выглядит стройно и продолжает жить активной жизнью.

34-летняя Пиппа рассказала, как держит себя в форме во время беременности, и дала несколько ценных советов будущим матерям, пишет Harper's Bazaar.

«Я увлекаюсь теннисом с раннего детства, и как игрок, и как зритель», – отметила Пиппа Миддлтон, – «И я продолжаю играть в теннис во время беременности, но более безопасно».

Публикация от Middleton Maven (@middletonmaven) 28 Июн 2018 в 8:54 PDT

В частности, Пиппа отметила, что на протяжении первых двух триместров она играла в парный теннис, так как этот тип игры требует меньших усилий. Либо же она играет около 20 минут, такой себе сокращенный матч для общего укрепления здоровья.

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа рекомендует всем будущим матерям заниматься спортом в интересном положении, поскольку умеренные физические нагрузки «улучшают рост плаценты, помогают контролировать вес, уменьшают боли в спине, укрепляют сердце и кровеносные сосуды, делают тело выносливее и снижают риск гестационного диабета».

Публикация от Queen Of Heart (@princess_of_.wales) 28 Июн 2018 в 12:19 PDT

Слухи о беременности Пиппы Миддлтон впервые появились в апреле незадолго до того, как на свет появился третий ребенок ее старшей сестры Кейт – принц Луи. О том, когда именно родится первенец Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза, пара пока не рассказывает.

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