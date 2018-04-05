Диетолог назвала продукты, которые стоит употреблять до и после тренировки

Известный британский диетолог Рианнон Ламберт назвала продукты, которых стоит избегать до и после тренировки.

Она прокомментировала употребление специальных спортивных напитков, якобы разработанных с учетом потребностей организма во время занятий спортом и после интенсивной физической нагрузки. Однако, по данным Ламберт, такие напитки могут содержать сахар и вредные добавки для повышения энергии, что, в свою очередь, негативно влияет, как на подготовку организма к тренировке, так и на восстановления после нее, пишет Independent.

«Независимо от того, насколько эти напитки эффективны для повышения уровня энергии, они никогда не смогут заменить здоровый образ жизни, полезную еду, физические упражнения и полноценный сон», - говорит она.

Ламберт рекомендует обратить внимание на свой питьевой режим перед тренировкой. По ее мнению, необходимо пить много воды, чтобы обеспечить необходимый уровень гидратации.

Кроме того, фитнес-тренер Тоби Хантингтон-Уайтли, который работает со знаменитостями, порекомендовал соблюдать определенные правила питания до и после тренировки. Он сообщил, что следует употреблять легкие нежирные блюда за час до похода в спортзал – в идеале употреблять углеводы и белки. К наиболее полезным напиткам до тренировки он отнес кофе и зеленый чай – они повысят метаболизм и насытят организм антиоксидантами.

В отношении продуктов, которые необходимы для восстановления сил после тренировки, действует тот же принцип. Диетолог и фитнес-тренер сходятся во мнении, рекомендуя отдавать предпочтение углеводам и белкам.

А вот от алкоголя эксперты советуют отказаться – как до, так и после тренировки. Несмотря на то, что пиво считают напитком, который эффективно восстанавливает организм после интенсивных физических нагрузок, его употребление в действительности не несет никакой пользы здоровью.

«Пиво вряд ли поможет справиться с обезвоживанием, не говоря уже о том, что этот напиток не содержит той питательной ценности, которую можно получить от употребления того же коктейля из фруктов и овощей», - говорит Рианнон Ламберт.

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