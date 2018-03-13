Делай тело. Пять личных тренеров голливудских звезд, на которых стоит подписаться в Instagram

Страницы ведущих фитнес-тренеров мира в Instagram – отличный источник полезной информации, которая поможет сделать занятия в спортзале максимально эффективными, а фигуру – максимально «голливудской».
НВ Style называет пять личных фитнес-тренеров голливудских звезд, на которых стоит подписаться в Instagram. Здесь можно найти не только фитнес-хаки по созданию «фигуры мечты», но и наглядные примеры того, как правильно заниматься спортом, чтобы добиться желаемого результата.
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1. Трейси Андерсон
@tracyandersonmethod
Звездные клиенты: Гвинет Пэлтроу, Алессандра Амбросио, Джессика Альба
2. Дэвид Кирш
@davidkirsch
Звездные клиенты: Дженнифер Лопес, Лив Тайлер, Хайди Клум, Наоми Кэмпбелл
3. Гуннар Питерсон
@gunnarfitness
Звездные клиенты: Ким Кардашьян, Анджелина Джоли, Жизель Бундхен
4. Харли Пастернак
@harleypasternak
Звездные клиенты: Леди Гага, Рианна, Кэни Уэст, Роберт Паттинсон
5. Валери Уотерс
@valeriewaters
Звездные клиенты: Джессика Бил, Синди Кроуфорд, Дженнифер Гарнер
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