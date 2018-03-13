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Делай тело. Пять личных тренеров голливудских звезд, на которых стоит подписаться в Instagram

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Делай тело. Пять личных тренеров голливудских звезд, на которых стоит подписаться в Instagram
© Instagram

Страницы ведущих фитнес-тренеров мира в Instagram – отличный источник полезной информации, которая поможет сделать занятия в спортзале максимально эффективными, а фигуру – максимально «голливудской».

НВ Style называет пять личных фитнес-тренеров голливудских звезд, на которых стоит подписаться в Instagram. Здесь можно найти не только фитнес-хаки по созданию «фигуры мечты», но и наглядные примеры того, как правильно заниматься спортом, чтобы добиться желаемого результата.

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1. Трейси Андерсон

@tracyandersonmethod

Звездные клиенты: Гвинет Пэлтроу, Алессандра Амбросио, Джессика Альба

2. Дэвид Кирш

@davidkirsch

Звездные клиенты: Дженнифер Лопес, Лив Тайлер, Хайди Клум, Наоми Кэмпбелл

3. Гуннар Питерсон

@gunnarfitness

Звездные клиенты: Ким Кардашьян, Анджелина Джоли, Жизель Бундхен

4. Харли Пастернак

@harleypasternak

Звездные клиенты: Леди Гага, Рианна, Кэни Уэст, Роберт Паттинсон

5. Валери Уотерс

@valeriewaters

Звездные клиенты: Джессика Бил, Синди Кроуфорд, Дженнифер Гарнер

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