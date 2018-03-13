Делай тело. Пять личных тренеров голливудских звезд, на которых стоит подписаться в Instagram

Страницы ведущих фитнес-тренеров мира в Instagram – отличный источник полезной информации, которая поможет сделать занятия в спортзале максимально эффективными, а фигуру – максимально «голливудской».

НВ Style называет пять личных фитнес-тренеров голливудских звезд, на которых стоит подписаться в Instagram. Здесь можно найти не только фитнес-хаки по созданию «фигуры мечты», но и наглядные примеры того, как правильно заниматься спортом, чтобы добиться желаемого результата.

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1. Трейси Андерсон

@tracyandersonmethod

Звездные клиенты: Гвинет Пэлтроу, Алессандра Амбросио, Джессика Альба

Публикация от Tracy Anderson (@tracyandersonmethod) Мар 1, 2018 в 9:48 PST

2. Дэвид Кирш

Звездные клиенты: Дженнифер Лопес, Лив Тайлер, Хайди Клум, Наоми Кэмпбелл

Публикация от David Kirsch (@davidkirsch) Авг 23, 2017 в 1:01 PDT

3. Гуннар Питерсон

Звездные клиенты: Ким Кардашьян, Анджелина Джоли, Жизель Бундхен

Публикация от Gunnar Peterson (@gunnarfitness) Фев 15, 2018 в 9:48 PST

4. Харли Пастернак

Звездные клиенты: Леди Гага, Рианна, Кэни Уэст, Роберт Паттинсон

Публикация от Harley Pasternak MSc (@harleypasternak) Дек 9, 2017 в 9:21 PST

5. Валери Уотерс

Звездные клиенты: Джессика Бил, Синди Кроуфорд, Дженнифер Гарнер

Публикация от Valerie Waters (@valeriewaters) Авг 1, 2017 в 4:20 PDT

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