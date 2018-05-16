Все еще верите? Медики прокомментировали самые распространенные мифы о еде

В ходе нового опроса, проведенного компанией-производителем диетических добавок Spatone, выяснилось, что большинство людей верят в мифы о популярных продуктах питания.

В частности, результаты исследования показали, что треть опрошенных респондентов верят в абсолютно нелепые утверждения о продуктах питания – таких, например, как то, что, если случайно проглотить жевательную резинку, понадобится семь лет, чтобы она растворилась в желудке, пишет Independent. Кроме того, большинство опрошенных респондентов убеждены, что сахар является источником энергии, а морковь помогает видеть в темноте.

Несмотря на то, что большинство распространенных мифов о продуктах питания являются ложными, 39 процентов респондентов в целом не только верят в них, но и придерживаются этих правил в своей повседневной жизни.

«Результаты нашего опроса оказались тревожными, ведь большинство людей демонстрируют низкую осведомленность о том, что действительно полезно для их здоровья, а что – очень вредно», - отметила автор исследования, Анна Лиони.

В рамках исследования специалисты компании также прокомментировали одни из самых распространенных мифов о еде. В частности, они рассказали, действительно ли употребление яблок может заменить зубную щетку, а также способствует ли отказ от одного из приемов пищи в день быстрому и эффективному похудению.

Яблоко заменяет зубную щетку и очищает зубы. Правда

Морковь помогает лучше видеть в темноте. Ложь

Яйца вредят здоровью, потому что повышают холестерин. Ложь

Сахар дает организму энергию. Ложь

Отказ от одного из приемов пищи в день поможет похудеть. Ложь

Если во время тренировки не испытываешь боль, значит эффекта не будет. Ложь

Есть после 8 вечера вредно для фигуры. Ложь

Если проглотить жевательную резинку, она будет перевариваться семь лет. Ложь

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