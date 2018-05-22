Ученые доказали опасность популярной диеты 5:2

Ученые провели новое исследование, в ходе которого опровергли пользу популярной диеты британского медика Майкла Мосли, получившую название 5:2.

По данным специалистов, система питания, которая основана на принципах прерывистого голодания и особо популярна среди звезд шоу-бизнеса, наносит вред организму и в разы повышает риск развития диабета. Отметим, диета подразумевает два разгрузочных дня в неделю, когда человек фактически голодает, делая 12-часовые перерывы между приемами низкокалорийной пищи. Остальные пять дней в неделю проходят в привычном режиме питания, без ограничения и снижения калорийности продуктов.

В докладе, обнародованном на ежегодном собрании Европейского общества эндокринологии, ученые призвали людей заботиться прежде всего о своем здоровье, а не о фигуре и порекомендовали воздерживаться от таких диет, как 5:2, пишет Independent. В частности, специалисты отметили, что результаты исследования подтвердили эффективность популярной системы питания для похудения, но в то же время доказали, что у нее множество побочных действий, которые опасны для здоровья.

«Это первое исследование, которое доказало вред прерывистого голодания и подобных диет. Такие системы питания мешают правильной работе поджелудочной железы, повышают риск развития диабета и приводят к серьезным проблемам со здоровьем», - отметила автор исследования Ана Бонасса из университета Сан-Паулу в Бразилии.

Чтобы исследовать последствия таких диет, как 5:2, ученые наблюдали за крысами на «прерывистом голодании» в течение трех месяцев. Было обнаружено, что масса тела крыс и количество потребляемой ими пищи действительно уменьшились, однако количество жировой ткани фактически увеличилось. Кроме того, после трех месяцев диеты ученые отметили у крыс повреждения поджелудочной железы. Также были выявлены маркеры резистентности к инсулину и увеличение уровня свободных радикалов.

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