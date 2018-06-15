Съесть слона. Исследование выявило связь между употреблением алкоголя и тяге к фаст-фуду

Исследование показало, что люди в состоянии алкогольного опьянения склонны отдавать предпочтение фаст-фуду

Исследование портала Rehabs определило связь между употреблением алкоголя и тяге к фаст-фуду.

Опрос 5900 респондентов, принявших участие в исследовании, показал, что большинство опрошенных после «пьяной ночи» предпочитают употреблять не здоровую еду, а высококалорийные блюда из ресторанов быстрого питания, пишет Independent.

В частности, исследование установило, что чаще всего в ночное время после употребления алкоголя респонденты отправляются в рестораны быстрого питания, где можно насладиться жирным и калорийным блюдом.

Одной из причин выбора нездоровой пищи является ее доступность. Свыше половины опрошенных участников исследования признались, что употребляли еду из фаст-фуда исключительно по причине того, что ресторан быстрого питания работал круглосуточно и находился по пути домой.

Кроме того, исследование показало, сколько калорий в среднем употребляют мужчины и женщины в ночное время или утром после употребления алкоголя. Так, выяснилось, что в среднем женщины употребляют около 700 калорий, в то время как мужчины – всего на 30 калорий больше.

В свою очередь, максимально за один прием пищи женщины в состоянии алкогольного опьянения употребляют около 949 калорий, в то время как мужчины – 1009 калорий.

Авторы исследования объясняют тягу к фаст-фуду тем, что алкоголь вызывает ложное ощущение голода. Эти данные подтверждают результаты научного исследования Биомедицинского института Фрэнсиса Крика, проведенного ранее на тему того, почему люди употребляют жирную нездоровую пищу после употребления алкоголя.

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