Секреты питания и фитнес-философия Меган Маркл

До свадьбы Меган Маркл и принца Гарри осталось чуть меньше двух месяцев, ввиду чего внимание всей мировой общественности приковано к будущей принцессе.

Модные критики активно обсуждают стиль 36-летней американки, журналисты с любопытством наблюдают за ее публичными выступлениями, а поклонники британской королевской семьи ждут новых подробностей предстоящей свадьбы, которая должна стать по-настоящему фееричным событием.

Кроме того, Маркл постоянно находится под пристальным вниманием фотографов. Но несмотря на давление прессы и общественности, ей удается выглядеть безупречно, не давая повода для критики. Стильные, тщательно подобранные консервативные образы, идеальная укладка, сдержанный макияж и широкая улыбка – главные составляющие casual-шика звезды, которая неоднократно заявляла, что ведет здоровый образ жизни и считает его основой красоты любой современной женщины.

НВ Style рассказывает о секретах питания и фитнес-философии главной невесты года Меган Маркл.

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Баланс

Маркл признается, что ей сложно постоянно находиться в центре внимания и быть узнаваемой во всем мире. Справиться со стрессом и оставаться здоровой при таком насыщенном режиме ей помогают определенные правила жизни, в основе которых – правильное питание, а также «золотой баланс».

«Все дело в балансе. По мере того, как я становлюсь старше, мой подход к заботе о себе кардинально меняется. Я уделяю особое внимание своей коже и своему телу, особенно в это напряженное время. И я забочусь о себе не только из эстетических соображений, а прежде всего потому что хочу хорошо себя чувствовать, а это напрямую связано с тем, что я ем, сколько отдыха получает мое тело и сколько воды я выпиваю», - говорит она.

Публикация от Mathieu Buglet (@mathieubuglet) Мар 13, 2018 в 10:05 PDT

Спорт

Она убеждена, что здоровый образ жизни позволяет женщине не только хорошо выглядеть, но и чувствовать себя молодой изнутри. Кроме того, особое внимание Маркл уделяет регулярным занятиям в спортзале. По ее мнению, спорт положительно влияет не только на физическое, но и на эмоциональное состояние человека.

«Мое настроение, мое здоровье, а также то чувство, которые вы испытываете после тренировки – все это заставляет меня регулярно заниматься спортом. Иногда одна мысль о походе в спортзал приводит меня в ужас, но я напоминаю себе, как хорошо мне будет после тренировки и нахожу мотивацию. Ведь это настоящая эйфория!», - признается она.

Маркл также является большой поклонницей йоги. Ее фаворит - виньяса йога.

«Моя мама была инструктором по йоге, поэтому йога у меня в крови. Мне нравится виньяса йога, особенно когда в комнате очень темно и горят свечи», - говорит звезда, добавляя, что также любит бегать по утрам и считает утренние пробежки одной из форм медитации.

Публикация от LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine) Мар 8, 2018 в 6:50 PST

Никаких строгих ограничений

Несмотря на то, что Маркл питается правильно и даже периодически придерживается веганской диеты, она не считает, что строгие ограничения в питании полезны для здоровья.

«Когда я работаю, я очень тщательно слежу за тем, что я ем. Я также иногда придерживаюсь веганской диеты и в течение недели ем только растительную пищу. Но в то же время, я считаю, что все дело, опять же, в балансе. Учитывая то, что я занимаюсь спортом, я не хочу лишать себя энергии. Мне кажется абсолютно неправильной идея строгих запретов на определенные продукты. Ведь на самом деле правильное питание — это не диета. Это образ жизни», - говорит Маркл.

Публикация от Meghan’s Biggest Fan (@princessmeganmarkle) Мар 5, 2018 в 12:11 PST

Любимая еда

Меган является страстной поклонницей зеленых соков.

«Зеленый сок - это моя философия питания. Это мое главное лекарство от всех болезней», - говорит будущая принцесса.

Своей самой вредной фуд-страстью Меган называет картошку фри. Она не скрывает, что иногда балует себя вредной и калорийной жареной картошкой или картошкой фри из фаст-фуда:

«Я могу есть картошку-фри целый день – на завтрак, на обед, и на ужин. И еще я очень люблю пасту. Да, я люблю углеводы. А кто их не любит?», - добавляет она.

Маркл также признается, что любит вино и не считает необходимым строго ограничивать себя в отношении алкоголя:

«То же самое касается вина. Конечно, я с удовольствием выпью бокал вина - это вкусно, и мне это нравится! Делайте то, что вам нравится - в разумных пределах. Нужно знать свое тело, прислушиваться к себе и понимать, что тебе подходит, а что – нет», - подытоживает звезда.

Публикация от Lindsay Nicholas New York (@lindsaynicholasnewyork) Фев 28, 2018 в 1:31 PST

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