Разобрались. Итальянские ученые приравняли пользу вегетарианства к средиземноморской диете

Средиземноморская диета считается самой полезной системой питания для контроля веса и здоровья в целом.

Впрочем, в ходе нового исследования итальянские ученые обнаружили систему питания, которая смело может конкурировать со средиземноморской диетой. В частности, исследование специалистов, результаты которого были опубликованы в научном журнале Circulation, приравняло пользу средиземноморской диеты к вегетарианству, пишет Independent.

Ученые исследовали влияние обеих диет на 100 человек с избыточным весом, но без серьезных проблем со здоровьем. Исследование длилось шесть месяцев, на протяжении которых участники эксперимента придерживались сначала средиземноморской диеты, а затем лакто-ово вегетарианства.

Состояние здоровья участников регулярно оценивалось медиками. После заключительного этапа исследования ученые пришли к выводу, что обе диеты одинаково эффективны для снижения веса и уменьшения жировых отложений. При этом, в среднем каждый участник терял 1,88 кг на вегетарианской диете и 1,77 кг на средиземноморской диете.

Ученые также исследовали влияние диет на здоровье сердечно-сосудистой системы и обнаружили, что вегетарианская система питания снижала уровень «плохого» холестерина, а также уменьшала риск возникновения инсульта, в то время как средиземноморская диета приводила к снижению уровня триглицеридов или жирных кислот, накопление которых негативно сказывается на здоровье сердца.

«Таким образом мы пришли к выводу, что лакто-ово вегетарианство – простая система питания, которая не только помогает сбросить лишний вес, но и положительно влияет на наше здоровье. При этом, если вегетарианская диета составлена правильно или разработана инструктированным диетологом в соответствии с ключевыми принципами правильного питания, то она не менее эффективна, чем средиземноморская диета», - отметил ведущий автор исследования, доктор Франческо Софи.

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