Подумай дважды. Диетологи рассказали о негативном влиянии кето-диеты на сексуальную жизнь

На пике популярности кето-диеты специалисты решили выяснить, как эта система питания влияет на сексуальную жизнь человека.

Низкоуглеводная система питания с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков стала одной из самых популярных диет текущего года даже несмотря на то, что возглавила рейтинг худших диет, ежегодно составляемый американским изданием U.S. News & World Report.

Продолжая изучать пользу и вред кетогенной диеты, диетологи решили выяснить, какое влияние она оказывает на сексуальную жизнь худеющих – как мужчин, так и женщин, пишет Independent.

«Кетогенная диета - очень низкая углеводная диета с потреблением от 20 до 50 г углеводов в день, относительно высоким содержанием жиров и умеренным потреблением белков. Основные проблемы, связанные с кетогенной диетой - это потенциальные побочные эффекты, такие как, например, изменения гормонального баланса», - говорит диетолог Лили Саутер.

По ее словам, кето-диета может негативно влиять на секс-драйв – снижать либидо и вызывать другие проблемы с сексуальной жизнью, а также провоцировать плохое настроение и усталость.

«Ряд исследований показывает, что низкоуглеводная диета может вызвать снижение функции щитовидной железы. Это, в свою очередь, приводит к хронической усталости, плохому настроению и снижению либидо», - утверждает она.

С мнением Саутер согласилась и ее коллега, доктор Мэрилин Гленвилл, диетолог, специализирующийся на женском здоровье. Она считает, что из-за нехватки углеводов человек может перестать испытывать сексуальное влечение:

«Люди, которые придерживаются кето-диеты, могут испытывать резкое падение энергии из-за нехватки углеводов в своем ежедневном рационе, что, в свою очередь, может негативно повлиять на сексуальное влечение. Углеводы - это продукты, которые обычно дают нам энергию, поэтому, когда человек меняет свой рацион, следуя основам кетогенной диеты, он может почувствовать себя очень уставшим и измотанным. Кроме того, могут появиться симптомы, схожие с симптомами гриппа, включая сильные головные боли», - отмечает она.

Чувство усталости и низкий уровень энергии - не единственная причина, по которой кетогенная диета может негативно влиять на либидо. В частности, по мнению специалистов, кето-диета негативно влияет на гормональный баланс и в результате снижает сексуальную активность:

«Некоторые данные свидетельствуют о том, что низкоуглеводные диеты могут увеличить выработку кортизола - гормона стресса и в целом менять гормональный фон человека. Углеводы, содержащие глюкозу, способствуют выработке серотонина – гормона счастья. Без углеводов выработка серотонина снижается, а это отрицательно сказывается на либидо», - подытожила она.

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