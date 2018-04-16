На старт, внимание, лето! Пять продуктов, которых стоит избегать для плоского живота

Исследования диетологов подтверждают, что красивый плоский живот – результат не только регулярных физических упражнений, но и правильной диеты.

Ни для кого не секрет, что избавиться от лишнего веса поможет сбалансированный рацион, в котором преобладает белок, клетчатка и здоровые жиры. Однако даже придерживаясь здоровой диеты, избавиться от лишних килограммов в области живота бывает крайне сложно.

По мнению специалистов, это связано с ошибками, допускаемыми в диете, которые тормозят похудение в проблемных зонах – таких, как талия и бока.

В ожидании лета и старта пляжного сезона НВ Style проанализировал исследования ученых, чтобы выяснить, каких продуктов следует строго избегать в борьбе за плоский живот.

1. Сыр

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале American Journal of Clinical Nutrition, показали, что диета, богатая триглицеридами со средней длиной цепи, в отличие от длинноцепочечных триглицеридов, которые присутствуют в молочных продуктах, уменьшает общий брюшной жир.

Однако, по словам ученых, это вовсе не значит, что молочные продукты нужно полностью исключить из рациона, ведь они обеспечивают организм белком и кальцием. Главное – избегать обработанных плавленых сыров и сыров с добавками, и заменить их небольшими порциями натурального сыра.

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2. Сладкие газированные напитки

Газированные напитки содержат большое количество искусственных сахаров и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Journal of Nutrition, большое количество фруктозы в рационе приводит к стремительному набору веса в области талии и живота.

Диетологи акцентируют внимание на том, что употребление газированных напитков в разы снижает эффективность даже самой строгой диеты и регулярных физических упражнений. Именно поэтому следует полностью исключить из рациона сладкую газировку, даже диетическую.

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3. Обработанное мясо

Мясо, безусловно, является частью здорового рациона и обеспечивает организм большим количеством белка для поддержания уровней энергии. Однако обработанные мясные продукты, такие как бекон и сосиски, содержат насыщенные жиры, которые не только мешают похудеть, но и провоцируют набор веса – особенно в проблемных зонах. Об этом сообщают ведущие диетологи и медики, рекомендуя заменить обработанные мясные продукты отварным мясом.

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4. Хлеб, даже в небольших количествах

Хлебобулочные изделия абсолютно несовместимы со стройной фигурой и этот факт подтверждают исследования ученых. Хлеб из мягких сортов пшеницы содержит самые вредные для нашей талии углеводы, поэтому следует заменить ваш любимый утренний тост на что-то более полезное – например, небольшой кусочек хлеба из муки грубого помола и ржаной муки, который не только помогает в переваривании пищи, но и препятствует появлению жировых отложений в области бедер и живота.

Однако помните, что современные производители хлеба добавляют в свою продукцию различные консерванты, чтобы выпечка дольше оставалась мягкой, которые впоследствии также негативно влияют на фигуру и снижают эффективность здоровой диеты.

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5. Алкоголь

Американские ученые из университета штата Нью-Йорк в Буффало провели исследование, которое длилось 30 дней и показало, как употребление алкоголя влияет на отложение жира в области живота. В результате выяснилось, что те участники научного эксперимента, которые употребляли большое количество спиртных напитков, даже если это было максимум один раз в неделю, в результате набирали больше лишнего веса в области живота чем те, кто употреблял алкоголь более часто, но в меньших количествах.

Таким образом, ученые установили, что более регулярное употребление алкоголя, но в умеренных количествах, оказывает на размер живота человека меньше негативного воздействия. Медики рекомендуют ограничиться одним небольшим бокалом красного сухого вина и избегать употребления алкоголя в большом количестве – даже редко.

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