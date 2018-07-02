Молодеем. Пять антиэйдж-продуктов, которые стоит включить в рацион

Учеными доказано, что ключевой причиной преждевременного старения является образ жизни, а не генетика.
Согласно результатам многочисленных научных исследований, продлить молодость помогут правильное питание и регулярная физическая активность. Кроме того, диетологи настаивают, что существуют определенные «омолаживающие» продукты, которые входят в категорию антиэйдж – они оказывают положительное влияние на здоровье и в том числе на внешний вид, а также борются с признаками преждевременного старения.
Предлагаем вместе с НВ Style узнать, какие продукты необходимо включить в рацион, чтобы замедлить процессы старения.
1. Жирная рыба
Высокое содержание белка и жирных кислот омега-3 в жирных сортах рыб, таких, например, как лосось, полезны не только для сердца и нервной системы, но и для кожи и волос. Учеными доказано, что регулярное потребление жирной рыбы действительно снижает риск преждевременного старения и продлевает молодость. Диетологи рекомендуют отдавать предпочтение дикой рыбе, чтобы избежать потребления токсинов и вредных химических веществ.
2. Кокосовое масло
Один из последних фуд-трендов, кокосовое масло содержит жирные кислоты, которые повышают иммунитет, а также помогают организму лучше усваивать питательные вещества. Кроме того, исследования ученых показывают, что употребление кокосового масла снижает чувство голода и является эффективным продуктом для снижения и контроля веса. Кокосовое масло также содержит лауриновую кислоту, которая обладает противомикробными свойствами и борется с бактериями, паразитами и вирусами.
3. Авокадо
Авокадо – один из тех суперфудов, который смело можно отнести к антиэйдж-продуктам. Высокое содержание полезных жиров и антиоксидантов способствуют снижению уровня плохого холестерина, препятствуют старению, повышают внимание и положительно влияют на работу мозга.
4. Крестоцветные овощи
Крестоцветные овощи, такие как брокколи, капуста, брюссельская капуста и цветная капуста, богаты клетчаткой и антиоксидантами. Исследования Американского института исследований рака показывают, что употребление крестоцветных овощей снижает риск развития рака, а также предотвращает повреждение клеток и стимулирует процессы естественной детоксикации организма, препятствуя преждевременному старению.
5. Какао
Какао и темный шоколад – еще один суперфуд, богатый витаминами, минералами и микроэлементами, способными продлить молодость. Кроме того, какао улучшает память, а также снижает риск развития инсульта и инфаркта.
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