Любителям пасты посвящается. Исследование подтвердило пользу макарон для похудения

В ходе нового исследования медики опровергли вред пасты для фигуры.

Исследование было проведено специалистами из больницы Сейнт Майкл в Торонто с целью выяснить, как потребления макаронных изделий влияет на вес и индекс массы тела. Результаты показали, что употребление макарон в составе здоровой диеты не только не вредит фигуре, но и способствует похудению, пишет Independent.

Такие неожиданные выводы исследователи сделали, изучив данные о почти 2500 участниках эксперимента, которые потребляли примерно 3,3 порции макаронных изделий в неделю вместо других углеводов, а также придерживались диеты с низким гликемическим индексом.

Отмечается, что макаронные изделия относятся к списку продуктов с низким гликемическим индексом, замедляя повышение уровня сахара в крови в отличие от других рафинированных углеводов, таких как белый хлеб.

В результате было установлено, что макароны не способствовали увеличению веса или жировых отложений, сообщил автор исследования Джон Сивенпипер. Он добавил, что употребление пасты, напротив, способствовало снижению веса:

«Наше исследование фактически показало обратное, а именно небольшую потерю веса. На самом деле макаронные изделия могут быть частью здоровой диеты – такой, например, как диета с низким гликемическим индексом. У нас есть веские доказательства того, что макаронные изделия не оказывают неблагоприятного воздействия на вес человека, когда они потребляются, как часть здоровой диеты», - заявил он.

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