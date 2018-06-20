Критическая точка. Исследование определило возраст, в котором начинается активный набор лишнего веса

Британские диетологи в ходе нового исследования установили возраст, в котором начинается стремительный набор веса. При этом, мужчины и женщины начинают активно поправляться не в одном возрасте.

Диетологи из британской компании Forza Supplements в ходе нескольких исследований при участии свыше 1 тысячи человек выяснили, что в определенном возрасте лишние килограммы набираются особенно быстро, пишет Daily Mail.

Проанализировав данные об образе жизни респондентов, включая их пищевые предпочтения, график работы, уровень удовлетворенности жизнью, а также психоэмоциональное состояние и уровень физической активности, диетологи установили, что самый опасный возраст для фигуры женщины – 35-40 лет, в то время как для мужчины – 40-45 лет.

По мнению специалистов, женщины особенно быстро полнеют и имеют сложности с избавлением от лишних килограммов в этом возрасте в связи с рождением ребенка, регулярным приготовлением еды для всей семьи и последующей семейной трапезой, когда женщины компенсируют усталость перееданием или не могут контролировать количество съеденной ими пищи.

В свою очередь, самой распространенной причиной стремительного набора лишнего веса у мужчин после 40 становится стресс на работе. В стремлении построить успешную карьеру и заработать как можно больше денег, у мужчин не остается времени на спорт и физическую активность, предполагают диетологи.

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