Худеть легко. 10 простых способов сократить ежедневный рацион на 500 калорий

Пытаясь избавиться от лишнего веса, многие из нас совершают ошибку, резко отказавшись от привычной пищи и сократив обычное потребление еды вполовину.

Вместо ожидаемых результатов такой подход только усугубляет ситуацию и провоцирует срывы на еще большее количество еды. Резкое сокращение калорий организм воспринимает как угрозу, а не как необходимую меру для похудения.

Если же уменьшать калорийность пищи постепенно, организм будет к этому привыкать, а похудение окажется менее тяжелым и более эффективным.

Портал Prevention опубликовал несколько способов сократить ежедневный рацион на 500 калорий, не делая для этого ничего сложного.

1. Превратите сэндвич в салат. Многие из нас готовят или покупают на обеденный перекус сэндвич или бутерброд с мясом и овощами. Просто ешьте вместо бутерброда салат, исключите хлеб. Два больших куска хлеба могут содержать около 550 калорий. А насытиться вполне реально и одним салатом.

© Unsplash

2. Вместо латте пейте обычный кофе без молока. Калорийность молочного латте даже без сахара составляет 220 калорий, а калорийность черного кофе – всего 2 калории. А теперь посчитайте, сколько чашек кофе вы выпиваете в день. Заменив кофе с молоком на обычный кофе, вы сократите около 500 или больше калорий в день.

3. Пережевывайте пищу медленнее. Если вы попробуете жевать каждый кусок еды в два раза дольше, чем обычно, вы заметите, что чувство сытости приходит быстрее, чем на тарелке закончилась еда. Таким образом вы не будете чувствовать себя голодным, потребив меньше калорий. Исследования показывают, что медленное пережевывание позволяет сократить потребляемую пищу на 100-200 калорий за один прием.

4. Утоляйте жажду водой с лимоном. Откажитесь от газировки, заменив ее простой чистой водой с лимоном. Вы сократите около 200 калорий на каждой бутылке газировки, которую привыкли покупать.

© Unsplash

5. Будьте активнее. Даже если у вас скучная офисная работа, находите время для пятиминутной прогулки вокруг здания, ходите в более дальний продуктовый магазин за перекусом, поднимайтесь в течение дня, чтобы подойти к коллегам и посоветоваться по работе или спросить, как дела. Исследование клиники Майо показало, что люди, которые стараются быть более динамичными в течение дня, сжигают на 350 калорий больше, чем их усидчивые коллеги.

6. Вместо ребрышек заказывайте филе. Если вы любите посещать мясные рестораны, старайтесь заказывать вместо жирных и калорийных ребрышек филе. Стейк из филе в два раза менее калорийный, чем ребрышка.

7. Спите по 7-8 часов в сутки. Здоровый и крепкий сон помогает лучше сжигать калории. Исследования показывают, что недостаток сна не только замедляет обмен веществ, но и увеличивает тягу к сладостям. Одно из исследований показало, что люди, которые спали по 4 часа в сутки, потребляли на 300 калорий больше, чем люди, которые высыпались хорошо. К тому же, отдохнув и восстановив силы, человеку легче даются тренировки.

8. Ешьте перед зеркалом. Исследование, опубликованное в издании Journal of the Association for Consumer Research, показало, что когда люди ели перед зеркалом, они подсознательно выбирали более здоровые варианты еды и потребляли в среднем на 400 калорий меньше, чем обычно.

9. Замените мясо грибами. Одно из исследований показало, что люди, которые ели вместо красного мяса порцию грибов, чувствовали себя так же сыто, но потребляли в среднем на 444 калории меньше, чем те, кто выбрал мясо.

© Unsplash

10. Ешьте фрукты перед основным приемом пищи. Ученые из университета штата Пенсильвания выяснили, что если съедать кусочек фрукта за 15 минут до еды, то можно потреблять на 200 калорий меньше за один прием пищи. Если вы едите три раза в день, то сокращаете рацион уже на 600 калорий.

