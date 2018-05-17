Гарвардские ученые назвали пять лучших продуктов для похудения

Совместное исследование ученых из медицинской школы Гарвардского университета и Гарвардской школы общественного здоровья позволило определить пять лучших продуктов для эффективного похудения.

В ходе исследования, которое длилось на протяжении 20 лет, ученые анализировали привычки в отношении питания свыше 120 тысяч мужчин и женщин в период с 1986 по 2006 год, а также каждые последующие четыре года. Об этом сообщает My Domaine.

На момент начала исследования все участники не страдали хроническими заболеваниями и ожирением. Анализируя данные, ученые также учитывали возраст, пол, индекс массы тела и образ жизни участников эксперимента.

В результате выяснилось, что некоторые продукты питания оказывают на вес и фигуру человека особо сильное влияние. В частности, гарвардские ученые причислили к «золотой пятерке» продуктов для похудения овощи, цельнозерновые продукты, фрукты, орехи и йогурт.

В свою очередь, к самым вредным для фигуры продуктам ученые отнесли картофельные чипсы, картофель, подслащенные напитки, необработанное красное мясо и обработанное мясо. Эти продукты, согласно результатам исследования, провоцировали стремительный набор лишнего веса.

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