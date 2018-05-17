Гарвардские ученые назвали пять лучших продуктов для похудения

Совместное исследование ученых из медицинской школы Гарвардского университета и Гарвардской школы общественного здоровья позволило определить пять лучших продуктов для эффективного похудения.
В ходе исследования, которое длилось на протяжении 20 лет, ученые анализировали привычки в отношении питания свыше 120 тысяч мужчин и женщин в период с 1986 по 2006 год, а также каждые последующие четыре года. Об этом сообщает My Domaine.
На момент начала исследования все участники не страдали хроническими заболеваниями и ожирением. Анализируя данные, ученые также учитывали возраст, пол, индекс массы тела и образ жизни участников эксперимента.
В результате выяснилось, что некоторые продукты питания оказывают на вес и фигуру человека особо сильное влияние. В частности, гарвардские ученые причислили к «золотой пятерке» продуктов для похудения овощи, цельнозерновые продукты, фрукты, орехи и йогурт.
В свою очередь, к самым вредным для фигуры продуктам ученые отнесли картофельные чипсы, картофель, подслащенные напитки, необработанное красное мясо и обработанное мясо. Эти продукты, согласно результатам исследования, провоцировали стремительный набор лишнего веса.
Смотрите также
- Диета счастья. Ученые выяснили, какие продукты избавляют от депрессии
- Чем заменить чиа, годжи и другие экзотические продукты
- Диетолог назвала продукты, которые стоит употреблять до и после тренировки
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования