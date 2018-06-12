Формула хорошей фигуры. Диетолог Марго Робби рассказала, как правильно худеть

Известный диетолог Дана Джеймс, которая сотрудничает с голливудскими звездами, включая Марго Робби и супермоделями бренда Victoria's Secret, назвала самые распространенные ошибочные мнения о похудении.

Специалист по питанию утверждает, что подсчета калорий и занятий в спортзале недостаточно для того, чтобы поддерживать здоровый вес, пишет My Domaine. Она убеждена, что на способность человека быстро и эффективно худеть, а также, что немаловажно – поддерживать здоровый вес в долгосрочной перспективе, влияет множество факторов, включая генетику, гормональный фон и даже эмоциональность человека.

«Похудение - это довольно сложный процесс. Способность организма избавляться от лишнего веса связана не только с едой и физическими нагрузками. Популярная в наши дни система подсчета калорий крайне неадекватна. На самом деле на способность организма избавляться от лишнего веса и поддерживать его в будущем влияют абсолютно разные факторы, включая сон, гормоны, прием медикаментов, состояние здоровья кишечника, наши эмоции и гены», - говорит Джеймс.

Эксперт рекомендует изменить свой подход к похудению и руководствоваться разработанной ею формулой, которая поможет избавляться от лишнего веса эффективнее. В частности, она рекомендует придерживаться формулы, которая включает в себя контроль питания, физическую активность, полноценный сон, поддержку здоровья кишечника и борьбу с воспалительными процессами в организме. Кроме того, она советует принимать во внимание побочные эффекты от медикаментов, которые человек употребляет в данный момент, а также эмоциональное состояние и генетику.

«У вас есть возможность влиять на все эти факторы, кроме генов, которые хоть и влияют на вашу фигуру, но играют наименьшую роль в вашей борьбе с лишним весом. Помните, что неполноценный сон может увеличивать голод и количество потребляемой пищи, а проблемы с щитовидной железой, инсулином, эстрогеном или кортизолом провоцируют набор лишнего веса. К тому же, хронические воспалительные процессы в организме, включая проблемы с кишечником, могут снижать эффективность диеты и приводить к набору лишнего веса», - говорит диетолог.

Она также рекомендует тем худеющим, кто регулярно принимает антидепрессанты, уделять своему весу особое внимание, так как побочным действием подобных медикаментов может стать увеличение веса. Не менее опасны нездоровые отношения с пищей, отмечает Джеймс, добавляя, что, чрезмерно ограничивая себя в еде или следуя строгим запретам на определенные группы продуктов, человек может попасть в ловушку и в результате быстро похудеть, но затем набрать еще больше веса, чем в начале своей борьбы с лишними килограммами.

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