Ешьте на здоровье. 10 фруктов, которые помогут похудеть

Фрукты и ягоды, употребление которых способствует снижению веса.

При нынешнем повсеместном увлечении низкоуглеводными диетами, многие решают исключить фрукты и ягоды из своего рациона, переживая, что сахар и углеводы помешают достичь заветной цели – снизить вес. Есть, конечно, и фрукты, и ягоды, которых действительно стоит избегать из-за высокого содержания глюкозы, но есть и такие, которые наоборот способствуют снижению веса за счет своей волокнистости.

Волокна содержат питательные вещества, которые позволяют чувствовать себя сытыми и довольным, но при этом человек употребляет меньшее количество калорий. Издание Popsugar собрало 10 фруктов и ягод, которые легко утолят голод, и принесут двойное удовольствие – вам будет вкусно, и вы похудеете.

Яблоки

Сладкие, вкусные яблоки полны клетчатки, закусывая ими вы не будете чувствовать голод между приемами пищи, а уровень сахара в крови будет стабильным. После занятий фитнесом очень полезно съесть пол яблока, добавив к нему арахисовое масло, белок, который масло содержит, является отличным строительным материалом и поможет восставить мышцы после тренировки.

Фото: Unsplash / Kotagauni Srinivas

Апельсины

Апельсины богаты не только клетчаткой, но и водой. Всего лишь один съеденный апельсин восполнить организм жидкостью и утолить голод. А еще апельсин отличный природный энергетик.

Фото: Unsplash / Kotagauni Srinivas

Малина

В малине самое высокое содержание волокон среди фруктов – 9 грамм на чашку. А еще малина просто вкусная – в общем это идеальная ягода.

Фото: Unsplash / Jonathan Mast

Грейпфрут

Грейпфрут содержит нарингин, соединение, которое согласно исследованиям, помогает снизить уровень сахара в крови и способствует снижению веса. Грейпфрут, чуть запеченный с медом – отличное начало дня.

Фото: Unsplash / Charles Deluvio

Мускатная дыня

В таких сортах дынь, как зимняя и мускатная, много клетчатки и низкий уровень сахара, хотя кажется, что все наоборот – они же сладкие. Попробуйте позавтракать мускатной дыней с греческим йогуртом.

Фото: Unsplash / AI FENG Hsiung

Груша

Одна средняя груша содержит около 20% от ежедневно необходимого объема клетчатки, что делает ее здоровой и питательной закуской. Попробуйте сделать из груши пюре, если не очень нравится ее грызть.

Фото: Unsplash / Jonathan Mast

Семена гранат

Как и многие другие фрукты в этом списке, сочные семена граната на самом деле довольно волокнистые и богаты витаминами. Гранатовый сок, конечно, вкуснее, не приходится раскусывать косточки, но все-таки ягоды за счет волокна полезнее. Добавляйте семена граната в салаты, они здорово освежат вкус.

Фото: Unsplash / Arjun Kapoor

Персик

Несмотря на то, что персики на вкус сладкие, содержание сахара в них довольно низкое. Так что не отказывайте себе в удовольствии, ешьте персики.

Фото: Unsplash / LuAnn Hunt

Вишня

Вишня богата клетчаткой и при этом имеет очень низкий гликемический индекс, поэтому резкое повышение сахара в крови просто исключено. Йогурт с вишнями по утрам – что может быть прекраснее?!

Фото: Unsplash / Joanna Kosinska

Черника

Черника полна антиоксидантами, она помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях и способствуют укреплению зрения, а последние исследования показали, что еще и способствует сжиганию жира.

Фото: Unsplash / Jessica Lewis