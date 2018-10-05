Ешьте на здоровье. 10 фруктов, которые помогут похудеть

Фрукты и ягоды, употребление которых способствует снижению веса.
При нынешнем повсеместном увлечении низкоуглеводными диетами, многие решают исключить фрукты и ягоды из своего рациона, переживая, что сахар и углеводы помешают достичь заветной цели – снизить вес. Есть, конечно, и фрукты, и ягоды, которых действительно стоит избегать из-за высокого содержания глюкозы, но есть и такие, которые наоборот способствуют снижению веса за счет своей волокнистости.
Волокна содержат питательные вещества, которые позволяют чувствовать себя сытыми и довольным, но при этом человек употребляет меньшее количество калорий. Издание Popsugar собрало 10 фруктов и ягод, которые легко утолят голод, и принесут двойное удовольствие – вам будет вкусно, и вы похудеете.
Яблоки
Сладкие, вкусные яблоки полны клетчатки, закусывая ими вы не будете чувствовать голод между приемами пищи, а уровень сахара в крови будет стабильным. После занятий фитнесом очень полезно съесть пол яблока, добавив к нему арахисовое масло, белок, который масло содержит, является отличным строительным материалом и поможет восставить мышцы после тренировки.
Фото: Unsplash / Kotagauni Srinivas
Апельсины
Апельсины богаты не только клетчаткой, но и водой. Всего лишь один съеденный апельсин восполнить организм жидкостью и утолить голод. А еще апельсин отличный природный энергетик.
Фото: Unsplash / Kotagauni Srinivas
Малина
В малине самое высокое содержание волокон среди фруктов – 9 грамм на чашку. А еще малина просто вкусная – в общем это идеальная ягода.
Фото: Unsplash / Jonathan Mast
Грейпфрут
Грейпфрут содержит нарингин, соединение, которое согласно исследованиям, помогает снизить уровень сахара в крови и способствует снижению веса. Грейпфрут, чуть запеченный с медом – отличное начало дня.
Фото: Unsplash / Charles Deluvio
Мускатная дыня
В таких сортах дынь, как зимняя и мускатная, много клетчатки и низкий уровень сахара, хотя кажется, что все наоборот – они же сладкие. Попробуйте позавтракать мускатной дыней с греческим йогуртом.
Фото: Unsplash / AI FENG Hsiung
Груша
Одна средняя груша содержит около 20% от ежедневно необходимого объема клетчатки, что делает ее здоровой и питательной закуской. Попробуйте сделать из груши пюре, если не очень нравится ее грызть.
Фото: Unsplash / Jonathan Mast
Семена гранат
Как и многие другие фрукты в этом списке, сочные семена граната на самом деле довольно волокнистые и богаты витаминами. Гранатовый сок, конечно, вкуснее, не приходится раскусывать косточки, но все-таки ягоды за счет волокна полезнее. Добавляйте семена граната в салаты, они здорово освежат вкус.
Фото: Unsplash / Arjun Kapoor
Персик
Несмотря на то, что персики на вкус сладкие, содержание сахара в них довольно низкое. Так что не отказывайте себе в удовольствии, ешьте персики.
Фото: Unsplash / LuAnn Hunt
Вишня
Вишня богата клетчаткой и при этом имеет очень низкий гликемический индекс, поэтому резкое повышение сахара в крови просто исключено. Йогурт с вишнями по утрам – что может быть прекраснее?!
Фото: Unsplash / Joanna Kosinska
Черника
Черника полна антиоксидантами, она помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях и способствуют укреплению зрения, а последние исследования показали, что еще и способствует сжиганию жира.
Фото: Unsplash / Jessica Lewis
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