Ешьте мясо. Диетологи опровергли пользу вегетарианского фаст-фуда

Диетологи опровергли пользу вегетарианских блюд в ресторанах быстрого питания.

Известный диетолог Пол Солтер, основатель программы Fit In Your Dress, утверждает, что вегетарианский фаст-фуд не лучше мясного. Более того, он подсчитал, что в большинстве случаев блюда в вегетарианских закусочных содержат больше калорий и натрия, чем мясные блюда, пишет Independent.

По его мнению, причина заключается в том, что рестораны быстрого питания на пике растущей популярности вегетарианства стремятся открыть специализированные заведения и предоставить клиентам возможность выбора. Впрочем, их финансовых ресурсов недостаточно для того, чтобы следовать всем правилам вегетарианства и зачастую продукты, которые они используют для замены мяса, очень низкого качества.

Так, диетологи проанализировали состав вегетарианского бурито от популярной сети ресторанов Chipotle. В него входит коричневый рис, овощи, черные бобы и салат лутук – с этими ингредиентами он содержит 370 калорий, однако некоторые фаст-фуды добавляют в блюдо гуакамоле и сыр, чтобы увеличить его вес и усилить вкус. Соответственно, калорийность бурито возрастает до 600, а это больше, чем в обычном гамбургере.

«Тофу - отличный источник белка, но когда вы добавляете к нему, например, сыр для усиления вкуса, калорийность блюда возрастает в разы», - говорит Солтер.

Он также добавил, что знаком со многими веганами с лишним весом, которые считают, что питаются правильно.

«Я знаю много веганов, страдающих избыточным весом. Это происходит преимущественно из-за того, что они потребляют много химических веществ, которые добавлены в веганские блюда в фаст-фудах», - заключает диетолог.

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