Don’t worry. Ученые назвали продукты, которые провоцируют стресс

Новое исследование определило продукты, которые провоцируют стресс.

Ученые из университета Лома-Линда выяснили, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров снижают способность организма бороться со стрессом.

Специалисты исследовали поведение лабораторных крыс, которые употребляли продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, и в результате пришли к выводу, что они чаще были подвержены стрессу.

Кроме того, ученые выяснили, что чем чаще человек потребляет продукты с высоким содержанием насыщенных жиров в подростковом возрасте, тем выше риск развития депрессии и стресса во взрослой жизни.

«Результаты нашего исследования подтверждают, что принятые в подростковом возрасте решения, касающиеся образа жизни, включая такие простые, как диета и потребление различных групп продуктов, могут существенно повлиять на нашу способность преодолевать ежедневные проблемы», - отметил автор исследования Джонни Фигероа.

Другими словами, отметил он, чем больше фаст-фуда и жареных блюд человек потребляет в подростковом возрасте, тем хуже он будет справляться со стрессовыми ситуациями, беспокойством и тревогой во взрослой жизни.

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