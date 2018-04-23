Диета счастья. Ученые выяснили, какие продукты избавляют от депрессии

Новозеландские ученые выяснили, какие продукты в рационе помогут избавиться от депрессивных состояний и улучшить ментальное здоровье.

Специалисты из университета Отаго провели новое исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление сырых овощей и фруктов позволяет снизить вероятность развития депрессии и положительно повлиять на психологическое состояние человека. Об этом сообщает Independent.

Ученые проанализировали состояние психического и физического здоровья свыше 400 человек в возрасте от 18 до 25 лет, а также изучили их предпочтения в еде, уровень физической активности и социально-экономический статус. В результате они пришли к выводу, что те люди, которые потребляли больше продуктов в естественном сыром виде, отмечали более высокий уровень психического благополучия в сравнении с теми, кто отдавал предпочтение тем же продуктам, но в вареном виде.

Исследователи не смогли определить причины установленной связи между психическим благополучием и употреблением сырых овощей и фруктов. Однако они предположили, что это может быть связано с обилием микроэлементов в овощах и фруктах, которые легче поглощаются организмом, когда потребляются в сыром виде.

Таким образом, те, кто регулярно употреблял сырые овощи и фрукты, отмечали большее удовлетворение от жизни, снижение депрессивных симптомов и улучшение настроения.

Кроме того, ученые назвали 10 фруктов, которые были «фаворитами» в рационе группы респондентов с наивысшим уровнем психического благополучия. В их числе оказались морковь, бананы, яблоки, грейпфрут, салат, цитрусовые, свежие ягоды, огурцы, киви и листовая зелень темного цвета. В свою очередь, «фаворитами» среди овощей оказались сельдерей, капуста, помидоры, грибы и красный лук.

«Результаты нашего исследования показывают, что следует обратить повышенное внимание на положительное влияние необработанных продуктов на психическое благополучие», - подытоживают исследователи.

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