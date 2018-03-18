Дала добро. Диетолог рассказала, почему не стоит исключать сахар из рациона

Диетологи рассказали, почему не стоит исключать сахар из рациона и придерживаться популярных сегодня диет с полным отказом от сахара.

Не так давно главным врагом здоровья называли жир, позднее – соль, а сегодня им стал сахар. Диеты с заменой сахара на подсластители, такие как мед и кленовый сироп, набирают все большую популярность. Так, блогеры и приверженцы здорового образа жизни рекомендуют избегать потребления сахара, молочных продуктов и даже некоторые фруктов, включая бананы, пишет издание Independent.

Сторонники этих диет отмечают, что потребление сахара может привести к ожирению и, следовательно, увеличить риск диабета 2-го типа, болезней сердца и некоторых видов рака. Несмотря на то, что чрезмерное потребление сахара действительно вредно для здоровья, диетологи отмечают, что полный отказ от сахара не принесет пользу, если в рационе человека останутся обработанные продукты, а также если диета не будет содержать большого количества свежих овощей и пищи, приготовленной в домашних условиях из свежих полезных сезонных продуктов.

Австралийский диетолог Тара Леонг из университета Саншайн-Кост утверждает, в действительности полный отказ от сахара имеет больше негативных, чем позитивных последствий для здоровья человека.

По ее мнению, строгие ограничения в питании, включая полный отказ от сахара, могут привести к появлению страха потребления определенных продуктов и к нездоровым отношениям с едой. В частности, новые исследования подтверждают, что появление в рационе человека запрещенных, недопустимых продуктов приводят к повышению уровня стресса и снижают эффективность диеты.

Так, учеными было установлено, что в долгосрочной перспективе диета может привести к увеличению, а не снижению веса в будущем. Это связано с тем, что мозг интерпретирует диету и ограничения в питании, как голод, в результате чего организм накапливает жир, чтобы восполнить дефицит питательных веществ в будущем. Кроме того, организм расценивает диету, как стресс и увеличивает выработку гормона кортизола, который также способствует накоплению жира, особенно в области живота.

Еще одним негативным последствием такой диеты является повышение уровня тревоги, что в результате приводит к депрессии и орторексии – нервному расстройству приема пищи, которое характеризуется навязчивым стремлением к «здоровому и правильному питанию», что приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания. Некоторые эксперты полагают, что это состояние является предвестником или формой расстройства пищевого поведения.

Некоторые диеты с полным отказом от сахара подразумевают ограничение потребления фруктов и молочных продуктов без каких-либо научных доказательств пользы их исключения из рациона. По мнению диетологов, такие диеты также повышают риск развития орторексии и даже могут способствовать дефициту питательных веществ. Многие сторонники диет без сахара также избегают употребления молочных продуктов, таких как молоко, йогурт и сыр, из-за предположения, что они содержат сахар. Однако полный отказ от молочных продуктов может увеличить риск остеопороза, отмечает Тара Леонг.

«Как ни странно, приверженцы диеты без сахара используют дорогие альтернативы подсластителей. Однако все они содержат такое же количество калорий, как и обычный сахар и при этом не несут никакой дополнительной пользы для организма человека. Исключением являются лишь те случаи, когда сахар нельзя употреблять из-за определенных болезней, таких, например, как мальабсорбция фруктозы», - говорит она, добавляя, что последние исследования специалистов в области диетологии и питания доказали, что люди употребляют на 35 процентов больше пищи, если воспринимают ее как диетическую или «здоровую». К слову, это также провоцирует увеличение лишнего веса в будущем, отмечает Леонг.

«Безусловно, некоторым людям нужно уменьшить количество потребляемого сахара, но совсем необязательно полностью отказываться от него, чтобы быть здоровым. Наслаждайтесь каждым кусочком вашего любимого шоколадного торта. Здоровье – это не просто размер нашей талии или ограничение «вредных» продуктов. Здоровье - это также наше психологическое состояние и наши отношения с пищей», - подытоживает она.

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