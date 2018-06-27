Будь в форме. Австралийский фитнес-блогер назвала семь правил питания для плоского живота

Австралийский фитнес-эксперт Касс Хайнс опубликовала в своем Instagram семь простых правил питания, которые помогают убрать живот и сделать фигуру красивой.

Касс выложила в сеть свои фото до и после похудения и подчеркнула, что во время еды необходимо думать не столько о том, что вы едите, сколько о порциях съеденного. Блогер отмечает, что ее рацион до и после похудения изменился не сильно, однако уменьшились размеры пищи на тарелке.

Допис, поширений Cass (@cass.fit.healthy) 5 Чер 2018 р. о 3:06 PDT

34-летняя Касс Хайнс призналась, что в определенный момент у нее развилась привычка чрезмерного потребления. Она съедала все, что лежит на ее тарелке, даже если уже чувствовала себя сытой. Кроме того, она постоянно перекусывала пищей, которую не доедала ее четырехлетняя дочь.

Но во время отпуска без детей Касс и ее супруг попробовали изменить свои привычки в питании, после чего оба стали чувствовать себя фантастически. Вернувшись домой, пара продолжила придерживаться новой системы питания.

Вот семь простых правил питания, которые помогли Касс Хайнс убрать с живота лишний жир и позволяют сохранять красивую фигуру до сих пор:

1. Всегда ешьте сидя. Автомобиль не в счет.

2. Во время еды ни на что не отвлекайтесь: ни на телевизор, ни на книгу, ни на смартфон.

Допис, поширений Cass (@cass.fit.healthy) 5 Кві 2018 р. о 2:06 PDT

3. Всегда старайтесь есть вместе с семьей или друзьями.

4. Выкладывайте еду на небольшую тарелку. Так вы будете более осведомлены о том, сколько едите.

5. Выпивайте большой стакан воды перед каждым приемом пищи. Это помогает пищеварению, а также не позволяет вам перепутать голод с жаждой.

6. Запомните, что закуски вашего ребенка – не ваша еда. Разделяйте вашу и чужую пищу.

7. Не спешите съедать все и сразу, пережевывайте пищу. Питание – это не гонка.

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