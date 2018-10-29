Ешь как модель. Белла Хадид показала поклонникам содержимое своего холодильника

Супермодель Белла Хадид, которая через три недели выйдет на подиум в качестве ангела Victoria's Secret, показала своим поклонникам содержимое своего холодильника и любимые продукты питания.

В своих сторис Белла сняла четко организованные полочки своего холодильника и написала: «Если кто-то хочет, чтобы я закупала продукты и раскладывала их в его холодильнике, я работаю по утрам».

Судя по фотографии, на которой запечатлены морковные палочки, сельдерей, черника и малина, а также хумус, 22-летняя модель – сторонница здоровых перекусов.

Также она одержима органическими здоровыми напитками, предпочитая напитки Kombucha, органические напитки Blueprint и кокосовую воду.

Тем не менее, видно, что Белла не полностью отказывается от сладкого – на ее полочках можно увидеть баночки с не очень здоровыми гранатовыми соками San Pellegrino.

Сливочное масло модель заменяет миндальным, из кешью и маслом какао, а коровье молоко заменено овсяным. Также в холодильнике Беллы - широкий выбор фруктовых йогуртов и варенья, пакет салями и сыр.

Ранее Белла рассказывала, что ее обычная диета несколько отличается от того режима питания, когда ей предстоит участвовать в показе. Также она делилась с поклонниками, что работает очень усердно, чтобы прийти в нужную для показа Victoria's Secret форму: «Я каждый день ем протеин и каждый день занимаюсь спортом три часа».

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