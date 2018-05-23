А говорили вредно. Ученые подтвердили пользу одного яйца в день для здоровья сердца

Новое исследование подтвердило пользу яиц для здоровья сердца.

Ранее диетологи выразили опасения по поводу употребления яиц из-за высокого содержания холестерина, однако последние исследования ученых доказывают, что вред этого продукта, широко обсуждаемый в прессе, всего лишь еще один миф о продуктах питания, пишет Independent.

Кроме того, новое совместное исследование ученых из Китая и Великобритании доказало, что регулярное употребление яиц способно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При чем не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, отмечают специалисты.

Исследовательская группа, возглавляемая профессором Лимингом Ли и доктором Канкингом Йу из научного центра здоровья Пекинского университета, проанализировала данные о 400 тыс человек в Китае в возрасте от 30 до 79 лет. Специалисты изучали связь между употреблением яиц и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Также ученые анализировали риск преждевременной смерти от болезней сердца.

На момент начала исследования никто из участников не имел в своем анамнезе диабета, сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. Спустя девять лет ученые подвели итоги, разделив участников на две группы – тех, кто ежедневно употреблял яйца и тех, кто не употреблял их вообще.

В результате выяснилось, что у тех участников исследования, которые употребляли как минимум одно яйцо в день, риск преждевременной смерти от геморрагического инсульта был на 28 процентов ниже, чем у тех, кто вообще не употреблял яйца. Кроме того, у поклонников яиц вероятность развития ишемической болезни сердца была на 12 ниже в сравнении с теми, кто не употреблял яйца.

Несмотря на то, что существует ряд не связанных с потреблением яиц причин развития болезней сердца, таких, например, как курение и ожирение, авторы исследования полагают, что результаты их исследования выявили явную связь между этим пищевым продуктом и риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Это исследование является довольно веским научным доказательством того, что взрослому человеку можно и нужно рекомендовать употреблять яйца для поддержания здоровья сердца», - отметили авторы исследования.

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