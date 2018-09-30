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Американская теннисистка Серена Уильямс спела топлесс с целью повышения осведомленности о раке груди

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Видео является частью проекта I Touch Myself в честь знаменитой рок-звезды Кристины Ампфлетт
Instagram / serenawilliams

Видео является частью проекта I Touch Myself в честь знаменитой рок-звезды Кристины Ампфлетт

Американская теннисистка Серена Уильямс в рамках социальной кампании, посвященной повышению осведомленности о раке груди, снялась в видео, в котором она, прикрывая грудь руками, поет хит австралийской рок-группы Divinyls "Я трогаю себя".

Об этом сообщает The Guardian.

"Несмотря на то что видео нарушило мою зону комфорта, я хотела это сделать, потому что это касается женщин всех цветов кожи во всем мире. Обнаружение рака на ранней стадии спасает много жизней. Я просто хотела об этом напомнить," - объяснила Уильямс на своей странице в Instagram.

Видео является частью проекта I Touch Myself в честь знаменитой рок-звезды Кристины Ампфлетт, которая в 2013 году в возрасте 53 лет скончалась от рака молочной железы. В ее песне "Я трогаю себя" она просит женщин заботиться в первую очередь о своем здоровье.

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