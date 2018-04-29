Умер основатель фестиваля Burning Man Ларри Харви

В субботу утром, 28 апреля, в Сан-Франциско на 71-м году жизни скончался основатель американского фестиваля Burning Man Ларри Харви, сообщается на сайте фестиваля.

"Наш основатель и друг Ларри Харви скончался​​​. Ларри пережил обширный инсульт у себя дома утром 4 апреля... Хотя мы все надеялись на то, что он поправится, он умер этим утром в Сан-Франциско в кругу членов своей семьи", - говорится в заявлении и.о. генерального директора мероприятия Мэриэн Гуделл.

В тексте также отмечается, что фестиваль потерял выдающегося лидера и вдохновителя.

"Для всех нас, кто знал или работал с ним, он был ландшафтным дизайнером, философом, пророком, остроумным человеком, писателем, вдохновением, подстрекателем, наставником и в какой-то момент водителем такси", - отметила Гуделл.

Ларри Харви положил начало Burning Man в 1986 году, когда вместе с друзьями сжег на пляже Сан-Франциско небольшого деревянного человека.

С тех пор самый дикий фестиваль планеты каждый год проходит в пустыне Блэк-Рок и собирает тысячи смелых людей.