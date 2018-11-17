Умер исполнитель Девушки в автомате Евгений Осин

17 ноября в Москве от остановки сердца умер певец Евгений Осин.

Об этом сообщает Рен.ТВ.

Известно, что тело музыканта обнаружила в его квартире сестра Альбина Осина. Обнаружив брата без признаков жизни, Альбина попросила соседа вызвать "скорую". Медики сразу констатировали смерть.

Ранее коллеги исполнителя сообщали, что Осин страдал от алкогольной зависимости.

Евгений Осин — советский и российский певец 1964 года рождения, а также музыкант, автор песен. Наиболее известные песни в исполнении Осина — Плачет девушка в автомате, Восьмое марта, Таня плюс Володя, Качка, Портрет работы Пабло Пикассо, Попутчица и другие.