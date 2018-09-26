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Царство украинского декора: в центре Киева открылся второй магазин Всі.Свої - фото, видео

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Фото: Всі. Свої via Facebook

Фото: Всі. Свої via Facebook

В Киеве на Крещатике открылся самый большой магазин предметов для дома от украинских производителей Всі. Свої

На трех этажах разместили работы более 150 украинских брендов. Теперь тут можно найти посуду и керамику, кухонные принадлежности, текстиль для спальни и кухни, пледы и подушки, освещение, а также мебель.

 

По словам создателей проекта, бренды собрали из разных уголков Украины – всего более 20 городов (как из крупных Одессы, Харькова и Львова, так и из небольших – Прилук, Коломыи, Коростышева, Полтавы).

«Еще три года назад мастера и бренды [...] не были известными широкой аудитории. Большинство из них никогда ранее не выходили в большой ритейл. Теперь у них появилась такая возможность», - отмечают во Всі. Свої. 

Цель проекта – популяризация качественных украинских продуктов, изготовленных локальными профессионалами.

Магазин можно найти по адресу Крещатик, 34. Ранее именно в этом здании находился известный магазин фарфора и посуды Фарфор-Фаянс.

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