Свобода и ярость: 7 новых книг о политике и политиках – выбор редакции

Что почитать, если вы интересуетесь политикой? Предлагаем подборку из семи книг, которые появились на украинском рынке в течение нескольких последних лет.

Ежедневно в эфире Радио НВ можно услышать программу о литературе - Книга за книгою. В коротких записях ведущий программы и по совместительству главный редактор нашей радиостанции Валерий Калныш рассказывает о новинках украинского книжного рынка. Каждая запись - это четырехминутный обзор на ту или иную книгу. Мы решили выбрать самые интересные выпуски его передачи, которые были посвящены политике.

Послушать записи интересных программ Радио НВ можно на страницах в SoundCloud, MixCloud и iTunes.

Кендіс Міллард. Герой імперії

(Издательство Наш формат, 2018)

Фото: marina_books_blog via Instagram

Миллард нравится писать книги об исторических фигурах. Первой нон-фикшн книгой бывшего редактора журнала National Geographic стала работа о научно-исследовательской экспедиции в леса Амазонки в 1913-1914 гг, в которой принял участие 26-й президент США Теодор Рузвельт. Еще она написала о Джеймсе Гарфильде, 20-м президенте Соединенных Штатов. Третью книгу она посвятила Уинстону Черчиллю.

Кэндис Миллард решила, что надо написать не всю биографию выдающегося английского политика, а сконцентрироваться на его молодых годах. Логично предположив, что источник его политического гения надо искать именно там. Автор рассказывает о подростковых года потомка аристократической семьи. О том, как он боролся с дефектом речи (Черчилль не произносил звук с), о писательской и журналистской карьере.

Черчилль рано повзрослел. В 25 лет он, работая корреспондентом, попал в плен во время англо-бурской войны. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль успел побывать на четырех войнах. Во время пребывания в плену у буров, считает Миллард, у него и появились дальнейшие политические идеи и планы, которые обусловили становление Черчилля как политика.

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Кондоліза Райс. Демократія

(Издательство Клуб Семейного Досуга, 2018)

Фото: lolo.mlinoff via Instagram





Возможно кто-то забыл, с 2005 по 2009 гг. Кондолиза Райс занимала пост государственного секретаря США. Проректор Стэнфордского университета, она сначала была советником по нацбезопасности президента Джорджа Буша-младшего. А потом стала госсекретарем, войдя в историю, как первая чернокожая женщина на этом посту. До этого, еще при Буше-старшем, на чье правление пришелся распад Советского Союза и объединение Германий, Райс занимала пост советника президента по вопросам СССР и Восточной Европы. Как-то, представляя Кондолизу Райс Михаилу Горбачеву, Буш-старший сказал: всеми моими знаниями о Советском Союзе я обязан ей.

Одной из заметных реформ Райс на посту госсекретаря была реформа, которую назвали "трансформированная демократия". Она была направлена ​​в том числе на строительство и поддержку демократии, самоопределение государств. Книга "Демократия" является логическим итогом реализации этой политики. Кондолиза Райс уверена, что демократия не является исключитено западной формой правления, а подходит разным странам, вне зависимости от их религиозных или национальных особенностей. Бывший госсекретарь США анализирует становление демократических институтов в Америке, Польше, Кении, Колумбии, на Ближнем Востоке, в России и Украине.

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Майкл Вулфф. Вогонь і лють. Всередині Білого дому Трампа

(Издательство #книголав, 2018)

Фото: Книголав via Facebook

Майкл Вуллф, колумнист USA Today, The Guardian, GQ, а также автор биографии медиамагната Руперта Мердока, провел в Белом доме несколько месяцев. Туда его пригласил сам Дональд Трамп, после того, как Вуллф взял у него интервью во время избирательной кампании.

За это время он записал 200 интервью, которые легли в основу книги о первых месяцах работы Трампа на посту президента. Можно с уверенностью сказать: Трамп не раз пожалел о своем приглашении, поскольку эта книга действительно произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Такого президента в США не было. Где-то внутри книги приводятся слова Гэри Кона, банкира и экономического советника президента США, сказанные им сразу после прихода в Белый дом: "Это страшнее, чем вы можете себе представить. Идиот в окружении клоунов". Подобных цитат и фактов в книге "Вогонь і лють" масса. Если верить Вуллфу, 45-й президент США ничего не читает, и возможно даже не умеет читать. Спорный тезис, но то, что Трамп не может долго заниматься изучением документов и именно поэтому его подчиненные пытаются вместить любую, хоть бы и важную информацию на одну страницу, это факт. Трамп полностью игнорирует секретность и любит фаст-фуд. Это сочетание приняло комическую форму. Только представьте себе лидера свободного мира с бургером в руке, который по ночам звонит своим друзьям, рабалтывая все тайны Белого дома.

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Савик Шустер. Свобода слова против страха и унижения

(Издательство Брайт Букс, 2018)

Фото: @mia_robush via Instagram

В самом начале своей книги журналист Савик Шустер предупреждает, что хотя из нее читатель и узнает о политическом закулисье, все же она не об этом. И он прав. От репортера такой величины и такого опыта ожидалась книга с большим количеством эксклюзива, рассказы об оборотной стороне политической жизни Украины, которую Шустер мог наблюдать с 2005 года. Да и не только Украины, но и России, где, собственно, и зародился формат ток-шоу "Свобода слова".

Но этого в книге почти нет. Журналист немного вспоминает о том, как работал на НТВ, а потом как его, по протекции Бориса Немцова, пригласили на украинский телеканал ICTV. После этого он штрихами рассказывает об Интере и других телеканалах, где работал. Очень часто он говорит о том, чему телезрители и так были свидетелями. Достаточно поднять архивы программы. А от книги все же ожидалось, что в ней будет то, чего мы не видели и о чем не знали. Савик Шустер рассказывает о том, чему сам был свидетелем. Очень редко он пересказывает события с чьих-то слов, при этом сохраняя анонимность источника. Как, например, в случае с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который произошел 29 ноября 2013 года. В день, когда он должен был в Вильнюсе подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Майкл Доббс. Остання Гра

(Издательство КМ-Букс, 2018)

Фото: rybka.anastasiya via Instagram

Почти в каждом интервью Майкла Доббса спрашивают, как он придумал героя своей главной книги. Речь идет о Фрэнсисе Ургарте и о его кинематографической реинкарнации - Фрэнсисе Андервуде, героях "Карточного домика". Естественно, сначала была книга, и только потом - сериал. Доббс написал "Карточный домик" в 1989 году.

В 1970-х годах, до того, как заняться писательством, он был журналистом, затем советником премьер-министра Маргарет Тэтчер, а незадолго до выхода дебютного романа, который принес ему славу, руководил предвыборной кампанией тори.

"Карточный домик" положил начало трилогии. Второй том называется "Ход королем", а финальный, последний том называется "Последняя игра" ("Остання гра"). Главный герой тот же - циничный премьер-министр, для которого нет никаких препятствий, чтобы получить власть.

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Мойсес Наїм. Занепад влади

(Издательство Book Chef, 2017)

Фото: journalist.today via Instagram

Рекомендации по переводам нон-фикнш нам с завидной регулярностью подбрасывает основатель Facebook Марк Цукерберг. Книгой венесуэльского политика Мойсеса Наима он в свое время открыл свой книжный клуб. Цукерберг так разрекламировал книгу, что на складах моментально закончились тиражи.

В его интерпретации это книга о том, как мир наделяет некоторых большой властью. На самом деле, ключевая мысль здесь другая. Мойсес Наим открыто говорит: власть перестала быть властью. Значение и вес государственных институтов падает. На смену централизованному аппарату приходит хаотичная, неподконтрольная система небольших центров принятия решений.

Мойсес Наим - влиятельный политический эксперт, бывший главный редактор журнала Foreign Policy, а до этого - бывший министр экономического развития в последнем демократическом правительстве Венесуэлы. Согласно его концепции, упадок власти происходит, потому что в мире проходит сразу три революции. Первая - революция увеличения, когда всего (товаров, услуг, вариантов выбора) стало в разы больше. Вторая - революция мобильности. Когда люди, предметы, идеи и информация стали перемещаться по миру с невероятной скоростью. И, наконец, революция ментальности.

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Люк Гардінг. Мафіозна держава

(Издательство Темпора, 2014 год)

Фото: valentinarushchak via Instagram

Сейчас Люк Хардинг, как и 10 лет назад, работает обозревателем в британской газете Guardian. События, о которых идет речь в его книге-репортаже, произошли в период с 2007 по 2011 год, когда он работал корреспондентом издания в России. Уже из названия понятно, что особого пиетета журналист к России не испытывает. Тому есть основания. Люк Хардинг оказался первым со времен окончания холодной войны западным журналистом, который был депортирован из Москвы.

В "Мафиозном государстве" Хардинг рассказывает о четырехлетнем опыте работы в российской столице и о методах российских спецслужб по контролю за деятельностью иностранных корреспондентов. О давлении со стороны ФСБ, о слежке и прослушивании телефонов, об угрозах власти, о многочисленных попытках запугивания, целью которых было заставить его изменить критические оценки внутренней и внешней политики российской власти. Первое несанкционированное проникновение в квартиру Хардинга произошло через три месяца после того, как он прибыл в Москву в качестве руководителя бюро газеты.

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