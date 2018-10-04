Звездные страсти. Джонни Депп впервые прокомментировал обвинения в избиении экс-супруги

Джонни Депп: «Я никогда не был и не прикидывался Золушкой».

Джонни Депп откровенно поговорил с прессой о судебной тяжбе с Амбер Херд.

В заглавном интервью для ноябрьского номера британского журнала GQ американский актер Джонни Депп разоткровенничался с журналистом, который посетил его в его доме в коммуне Гасен, что на юге Франции.

В прошлом году Джонни Депп официально развелся к актрисой Амбер Херд, партнером по фильму «Ромовый дневник», на съемочной площадке которого пара начала встречаться в 2011 году. Их брак просуществовал всего один год с 2015 по 2016 год, и закончился грандиозным скандалом и судебным процессом. Амбер Херд обвинила Джонни Деппа в семейном насилии.

Дело было так. В августе 2016 году в youtube попало видео предположительно семейной ссоры Джонни и Абер, которое якобы Амбер сняла на свой телефон. Его опубликовал канал TMZ, специализирующийся на сплетнях в шоу-бизнесе.

«Я никогда не был и не прикидывался Золушкой. Я отдаю себе в этом отчет. Но меня внезапно превратили в зверя. В Квазимодо», - пожаловался Джепп журналисту.

«Дело не в том, чтобы быть образцом для подражания. Видео, которое чудесным образом появилось на youtube снято на чей-то телефон. Она записана не центре города (в доме в Лос-Анджелесе, где жили Джонни Депп и Амбер Херд. – Прим. Ред). Она (Херд) хотела представить это так, как будто все произошло недавно. Это старое видео, и из-за него я потерял сотни и сотни миллионов долларов».

Херд утверждает, что события на видео произошли в апреле 2016 года. В следующем месяце, 21 мая, Депп якобы напал на нее, бросив iPhone ей в лицо. Херд тут же вызвала полицию, но по приезду полиция не обнаружила «никаких доказательств какого-либо преступления». Тем нее менее, Херд говорит, что позже сделала селфи, на котором видны кровоподтеки под глазом и на щеке. И в следующую же среду подала на развод. Сейчас Депп судиться с The Sun за то, что издание назвало его избивающим женщин.

Фото: GQ / Greg Williams

«Нанести вред кому-то, кото ты любишь? Как какой-то хулиган? Это на меня не похоже! Это не обо мне! Поэтому я поначалу молчал. Я знал, что все, что я скажу все равно будет против меня и все станет еще более запутанным. Я никогда не выносил грязное бельно на публику».

«Конечно, мне не все равно, что думают обо мне моя семья и мои дети».

«Я уверен, что моему 14-летнему сыну было нелегко ходить в школу и сталкиваться с тем, что кто-то обязательно подсунет ему какой-нибудь журнал и начнет допытываться: «Эй, парень, посмотри, твой отец правда бьет женщин? Зачем ему это нужно? Почему моя дочь должна через все это проходить?»

Напомним, Джонни Депп и Амбер Херд официально оформили развод в январе 2017 года.

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