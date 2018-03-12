Звезда Секса в большом городе может стать новым губернатором Нью-Йорка

Американская актриса, звезда Секса в большом городе Синтия Никсон планирует принять участие в выборах губернатора штата Нью-Йорк.

Согласно информации, опубликованной накануне изданием The Guardian, а также рядом других авторитетных американских СМИ, Никсон начала собирать команду, в которую вошли Ребекка Кац и Билл Хайерс, работавшие в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Отмечается, что на праймериз демократической партии актриса составит конкуренцию Эндрю Куомо.

Официальный представитель актрисы Ребекка Капелла выступила с заявлением, в котором подтвердила информацию о намерении Никсон принять участие в выборах, однако добавила, что на данном этапе она лишь изучает такую возможность. Она также отметила, что решение актрисы начать политическую карьеру связано с многочисленными обращениями жителей города, которые просили Никсон выставить свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.

«Когда это решение будет принято, Синтия немедленно сообщит о нем общественности», - заявила Капелла.

Никсон выступает от демократической партии. Напомним, праймериз назначены на 13 сентября, в то время как выборы состоятся 6 ноября.

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