Звезда Секса в большом городе может стать новым губернатором Нью-Йорка

Американская актриса, звезда Секса в большом городе Синтия Никсон планирует принять участие в выборах губернатора штата Нью-Йорк.
Согласно информации, опубликованной накануне изданием The Guardian, а также рядом других авторитетных американских СМИ, Никсон начала собирать команду, в которую вошли Ребекка Кац и Билл Хайерс, работавшие в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Отмечается, что на праймериз демократической партии актриса составит конкуренцию Эндрю Куомо.
Официальный представитель актрисы Ребекка Капелла выступила с заявлением, в котором подтвердила информацию о намерении Никсон принять участие в выборах, однако добавила, что на данном этапе она лишь изучает такую возможность. Она также отметила, что решение актрисы начать политическую карьеру связано с многочисленными обращениями жителей города, которые просили Никсон выставить свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.
«Когда это решение будет принято, Синтия немедленно сообщит о нем общественности», - заявила Капелла.
Никсон выступает от демократической партии. Напомним, праймериз назначены на 13 сентября, в то время как выборы состоятся 6 ноября.
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