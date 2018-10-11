Звезда родилась. Леди Гага рассказала, как кормила Брэдли Купера пастой и плакала на съемочной площадке

Получая в 2016 году Золотой глобус за роль в фильме Американская история ужасов. Отель режиссера Райана Мерфи, Леди Гага со сцены призналась, что в детстве хотела стать актрисой, а не певицей. Теперь можно с уверенностью сказать, что ее актерские способности раскрылись в полной мере в фильме Звезда родилась, который выходит сегодня в широкий украинский прокат.

«Сегодня я снова чувствую себя новорожденной», – делится Леди Гага в интервью для ноябрьского журнала ELLE и радуется новому этапу в жизни. В прокат выходит полнометражный мюзикл Звезда родилась, в котором она играет главную роль. Ее героиня Элли в фильме является зеркальным отражением самой Гаги. Одна из самых известных в мире поп-исполнительниц современности преобразилась и растворилась в своей героине. И словно заново повторяет свой путь.

Два года назад во время съемок документального фильма о своем успехе Леди Гага проговорилась, что снимается в ремейке Звезда родилась Брэдли Купера, исполняет роль, которую до нее уже сыграли Джанет Гейнор (1937), Джуди Гарленд (1954) и Барбра Стрейзанд (1976).

Десять лет назад после релиза первого альбома The Fame, Леди Гага вмиг превратилась из борющегося за выживание артиста, выступавшей в небольшом нью-йоркском клубе, в мировой поп-феномен. Она выпустила пять альбомов, сборник саундтреков и 18 синглов, выступила на Супербоуле, получила шесть Грэмми и один Золотой глобус. В ее коллекции множество наград из мира моды, разнообразные коллаборации с самыми известными артистами мира и несколько дуэтов с легендой Тони Беннеттом.

Поп-певицу в фильме абсолютно не узнать. Кроме всего прочего, Брэдли Купер настоял на том, чтобы никто в фильме не пользовался косметикой. Ее героиня Элли открыта и беззащитна. Несколько раз зрителям удавалось увидеть Леди Гага именно такой: в альбоме Joanne (2016), в ее скетчах на шоу, Saturday Night Live, в документальном фильме о ней для телеканала Netflix, где она снималась в спортивном костюме.

«Играя Элли, я очень сильно опиралась на свой личный опыт. Но при этом нужно было сделать так, чтобы Элли не стала мною, добиться баланса между двумя людьми – мной и Элли», – поделилась Lady GaGa.

Элли талантлива, но неуверенна в себе. Она много пишет, но не исполняет собственных песен. Ее отговаривают от ее мечты о большой сцене. Потому Элли неохотно соглашается на предложение Мэйна (Брэдли Купер) попробовать выступать. Затем она встречает менеджера, который делает из нее коммерческую поп-звезду.

В отличие от Элли, у Леди Гага, в придачу, ко всем ее талантам: певицы, автора песен, актрисы, есть ее один мегаталант – понимание пути к славе. То, как она продуманно выпускает каждый сингл, прорабатывает каждый альбом, ЕР, как сопровождает их выход – все это вывело ее на звездный Олимп. Отличие Леди Гага от Элли в том, что однажды Гага твердо решила стать звездой, и ни что не могло ее остановить. Еще в самом начале своей карьеры она поняла, что благовоспитанная талантливая католичка Стефани Джерманотта, конечно, достаточно талантлива, чтобы стать успешной, но только Леди Гага сможет пробиться на и так уже переполненную звездами поп-сцену.

Роль Элли для Леди Гага словно возможность увидеть, как могла бы сложиться ее жизнь.

«Когда я первый раз посмотрела фильм, – делиться Леди Гага, – Я подумала, черт возьми, как же грустно он заканчивается. Я тогда еще не осознавала, насколько грустной история Элли и Джексона была с самого начала. Какая же все-таки Элли слабая. Она работает официанткой. У нее есть парень Рамон, отношения с которым для Элли очень важны. Она заботится о своем отце и кормит завтраком водителей, которые утром приходят в ее кафе. Она полностью забросила свою мечту стать музыкантом».

Леди Гага и Брэдли Купер познакомились несколько лет назад на съемках шоу Saturday Night Live. Это было до того, как она выступила на благотворительном вечере Шона Паркера, который стал для решающим для знакомства Гаги и Купера. Певица уже знала, что Купер ищет исполнительницу главной роли и рискнула.

«Я отправила ему свою запись песни La Vie en Rose, Купер мне тут же перезвонили и предложил встретиться. Я пригласила его к себе домой, приготовила пасту, накормила, мы много разговаривали и смеялись. Затем Брэдли предложил спеть дуэтом, спросил знаю ли я слова Midnight Special, которую его герой и моя героиня поют вместе. Мы распечатали на листочке ноты и слова, я села за фортепиано. Как же сильно я тогда нервничала! Я заиграла, подглядывая в ноты, и тут я услышала голос Брэдли… Я замерла… У меня вырвалось: «О боже, Брэдли, ты умеешь петь! Это невероятно!»

Леди Гага, естественно настояла на том, чтобы все свои партии она исполнила сама. А как же иначе?

«Никогда не забуду нашу первую совместную сцену. Мы снимали ее в мексиканском ресторане. Брэдли купил несколько тако и бросил мне на стол, произнеся что-то, чего не было в сценарии. Я не знала, что мне делать, потому произнесла фразу из сценария. Он снова сказал что-то мимо текста. Я растерялась, не понимая, что мне делать, ведь у нас все прописано. И тогда я произнесла свою следующую реплику согласно сценария. Видя, что я ни на йоту не отхожу от текста, Брэдли спросил: «Ты вообще в порядке?» И тут я расплакалась», – призналась Леди Гага, в тот момент, она поняла, что нужно играть не по сценарию, а по ситуации.

Роль Элли близка Леди Гага еще и потом, что на пути к успеху она пережила несколько болезненных разрывов с любимыми.

«Выступая на сцене и играя в кино я отвлекаюсь от всего: впечатлений, отношений в семье, какой-либо боли или счастливых моментов, взлетов и падений в моей жизни, от всего, из чего состоит этот красивый сверкающий диско-шар под именем Леди Гага. В одном из первых эпизодов фильма зритель видит, как герой Купера Мэйн глотает какие-то таблетки, что-то пьет из бутылки, а затем выходит на сцену и держит аудиторию в напряжении пока не замолкнут последние басовые ноты, не погаснут последние вспышки фотокамер и за ним не захлопнется дверь лимузина. И тогда наступает полная тишина. Я, как исполнитель, чувствую то же самое. Выходишь на сцену, под ней ревет 20 тыс. человек, ты поешь, танцуешь, что-то говоришь, но шоу закончилось… и все. Наступает непроницаемая тишина. Это один из самых эмоциональных моментов».

«Успех проверяет отношения. Проверяет семьи. Проверяет дружбу. Это цена, которую ты платишь на пути к звездной славе. Но, я не могу жить без музыки или игры, как и без боли в душе, которая всегда со мной. А как же иначе? Иначе все это не имеет смысла».

Фото: Ruth Hogben, Andrea Gelardin

Стиль: Nicola Formichetti, Tom Eerebout, Sandra Amador

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