Зрелость – не помеха для счастливой жизни. 50-летняя Кайли Миноуг снялась в стильном фотосете и рассказала о жизненных принципах

Певица позировала в стильном дениме и ярком топе от Dolce & Gabbana.

Австралийская поп-дива Кайли Миноуг стала главной героиней июльского номера Vogue Spain. На обложке испанской Библии моды певица появилась в стильном дениме и ярком топе с пайетками от Dolce & Gabbana.

50-летняя легенда поп-сцены и мировой секс-символ конца 80-х – начала 90-х приняла участие в съемках стильной фотосессии, автором которой выступил популярный фотограф Бу Джордж.

Помимо новых кадров, в новом номере глянца появилось интервью, в котором Миноуг беседовала на провокационную для себя тему возраста. По ее признанию, она все еще чувствует себя молодой и не считает возраст помехой для счастливой полноценной жизни:

«Зрелость не является препятствием для счастливой жизни и карьеры», - утверждает звезда.

Кроме того, певица добавила, что спустя много лет пришла к выводу, что неотъемлемой частью жизни являются неудачи, без которых невозможен успех:

«Анализируя свою карьеру, я должна признать, что неудачи научили меня тому, как добиваться успеха. Я считаю, что без неудач успех невозможен», - добавила звезда.

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