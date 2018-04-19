Жить как гангстер. В Майами-Бич продается дом Аль Капоне

На продажу выставлен классический прибрежный дом, который ранее принадлежал легендарному гангстеру Аль Капоне. Как сообщает Mansion Global, стоимость особняка составляет 14,9 млн долларов.

Расположенный на эксклюзивном охраняемом острове Палм Айлэнд, дом Аль Капоне является одним из самых старых и самых известных поместий в Майами-Бич.

"На снимках 1920-х годов можно увидеть, что это был единственный дом на Палм Айлэнд", – рассказывает агент по недвижимости Нельсон Гонсалес, – "На этом участке сохранилась очаровательная атмосфера той эпохи, а пышные тропические сады вокруг особняка позволяют сохранять приватность хозяев. Здесь вам не будут мешать никакие соседи".

© EWM Realty International

Дом, возведенный в 1922 году, Аль Капоне приобрел в 1928 году и прожил там до своей смерти в 1947-ом. В 2015 году особняк был полностью отреставрирован: здесь укрепили фундамент и обновили крышу дома, сделали новое озеленение территории, вернули оригинальные деревянные полы и обновили все электрические, вентиляционные, дренажные и водопроводные системы.

Имение, площадью 2800 квадратных метров, стоит за воротами с современной системой безопасности и окружено высокой каменной кладкой. Вдоль забора высажены королевские пальмы и огненные деревья.

© EWM Realty International

Главная вилла на территории бывшего владения Аль Капоне включает четыре спальни, три полных и одну половинную ванные комнаты, гостиную с камином, кухню, обеденную зону и веранду. В отдельно стоящем двухэтажном пляжном доме с террасой и видом на залив расположено две спальни и две с половиной ванных комнаты. У входа разместился гостевой дом с двумя спальнями и одной ванной комнатой.

На территории есть плавательный бассейн размером 9 на 18 метров. К имению также прилегает 30 метров частного берега у залива Бискейн.

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