Ответные обвинения. Жена Вуди Аллена и приемная дочь Мии Фэрроу рассказала об издевательствах матери

Жена известного режиссера Вуди Аллена и приемная дочь Мии Фэрроу Сун-и Превен впервые прокомментировала обвинения в адрес ее супруга со стороны Мии и ее дочери, сводной сестры Сун-и Дилан Фэрроу. Еще в 1993 году, после того как Аллен ушел от нее к Сун-и, Миа обвинила режиссера в сексуальном насилии по отношению к 7-летней Дилан. В 2017-м, на волне движения #MeToo, эта тема вновь стала публично обсуждаться.

В интервью New York Magazine Сун-и защищает своего мужа и обвиняет Мию в использовании движения #MeToo, чтобы опозорить ее бывшего партнера, а также выдвигает ей ответные обвинения - в физическом и эмоциональном издевательстве.

«То, что случилось с Вуди, так расстраивает, так несправедливо. [Миа] воспользовался движением #MeToo и выставила Дилан в качестве жертвы», - говорит она.

Отношения Вуди и Сун-и начались в 1991 году, когда девушке исполнилось 20. Они поженились в 1997 году и остаются вместе до сих пор. Как отмечает издание, несмотря на распространенное мнение, что Аллен завел роман со своей приемной дочерью, Сун-и Превен была удочерена актрисой Мией Фэрроу и ее вторым мужем, дирижером Андре Превеном.

Сун-и утверждает, что Миа, которая является биологической матерью четырех детей и семи усыновленных детей, эмоционально манипулировала и физически оскорбляла ее. Она рассказывает, что для нее всегда существовала иерархия любимчиков: "Миа всегда ценила ум, а также внешность: светлые волосы, голубые глаза".

Фото: Dan Winters

Сун-и также вспоминает, что актриса наказывала ее за то, что она плохо училась. "Миа писала мне на руках слова, что было унизительно, поэтому я все время носила рубашки с длинными рукавами. Еще она переворачивала меня вверх ногами и держала за ноги, чтобы кровь приливала к моей голове. Потому что она думала, … что прилив крови к моей голове сделает меня умнее", - говорит жена Аллена.

Приемный сын Фэрроу и сводный брат Сун-и Моузес подтверждает ее слова: он утверждает, что актриса "растаптывала дух ребенка". После того, как в январе 2018 года Дилан Фэрроу в эфире программы CBS This Morning лично обвинила Аллена в сексуальных домогательствах, Моузес перестал общаться с Мией.

В свою очередь другой сын Фэрроу Ронан опубликовал в Twitter заявление в защиту матери. «Я обязан всем, что имею, Мии Фэрроу. Она преданная мама, которая прошла через ад ради своей семьи, создавая для нас полный любви дом. Но это никогда не останавливало Вуди Аллена и его союзников от сочинения историй, которые очерняют мою мать и отвлекают от достоверного утверждения моей сестры о насилии», - написал он.

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