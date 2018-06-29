Заменила Ее Величество. Анджелина Джоли посетила торжественную церковную службу в Лондоне

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Собор Святого Павла в Лондоне, где состоялась торжественная служба, приуроченная к 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.
Джоли стала почетной гостьей мероприятия не случайно. В 2014 году актриса стала обладательницей этого почетного ордена, который был вручен ей Королевой Елизаветой II за активную гуманитарную деятельность, передает Harper's Bazaar. В частности, Джоли получила титул Дамы - одно из званий Превосходнейшего ордена Британской империи.
На службе кинозвезда появилась в элегантном образе, выбрав для выхода в свет лаконичное светлое платье ниже колена британского модного Дома Ralph & Russo, дополненное единственным украшением – тем самым почетным орденом на груди.
Стоит отметить, что все внимание на торжественной церковной службе было приковано к Джоли ввиду отсутствия Ее Величества, представители которой сообщили, что она не сможет посетить мероприятие по причине плохого самочувствия.
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