Закон Сансары. Синди Кроуфорд с дочерью в черно-белой съемке культового фотографа

Супермодель Синди Кроуфорд продолжает сотрудничество с премиальным часовым брендом Omega.
На этот раз 52-летняя легенда модельной индустрии снялась в рекламной фотосессии для швейцарской марки вместе со соей дочерью, 16-летней Кайей Гербер. На новых черно-белых кадрах Кроуфорд и ее дочь позировали культовому фэшн-фотографу Питеру Линдбергу в лаконичных образах, которые дополняли часы легендарного бренда из линейки Trésor.
Отметим, сотрудничество Кроуфорд с Omega продолжается уже 22 года. Супермодель причисляет всю свою семью к амбассадорам Omega, отмечая, что ее дочь Кайя, сын Пресли и даже супруг Рэнди Гербер являются неофициальными представителями часового бренда.
«Мои дети с самого раннего детства были частью сотрудничества с Omega. Я даже могу сказать, что они являются неофициальными амбассадорами Omega на протяжении последних десяти лет», - говорит Кроуфорд.
Смотрите также
- Деним и клетка. Дочь Синди Кроуфорд показала casual-тренды весны в модной съемке культового фотографа
- Я давала своей карьере максимальный срок 10 лет. Синди Кроуфорд рассказала, каково это – все еще быть супермоделью в 52 года
- Остановила время. 52-летняя Синди Кроуфорд станцевала в рекламе польского бренда
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования