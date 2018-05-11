За биполярным кругом. Пять знаменитостей с психическими расстройствами

В последние годы биполярное расстройство, известное также как маниакально–депрессивный психоз, является одной из наиболее широко обсуждаемых тем в связи с резким ростом числа больных.

Биполярное расстройство достаточно трудно диагностировать — по разным оценкам, от него страдает от 1 до 7 процентов населения мира.

Внимание общественности к данной проблеме активно привлекают и знаменитости, которые открыто говорят о своем диагнозе. По данным медиков, медийные личности склонны к психическому расстройству больше других. Специалисты объясняют это тем, что их профессиональная деятельность связана с публичными выступлениями, а также постоянными стрессами.

НВ Style называет пять знаменитостей с биполярным расстройством, которые не скрывают свою болезнь. Они делятся своими методами лечения, а также рассказывают о ранних симптомах, которые помогут заподозрить у себя заболевание и вовремя обратиться за профессиональной помощью.

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Мэрайя Кери

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 30 Апр 2018 в 7:00 PDT

Американская поп-дива Мэрайя Кери лишь недавно открыто заговорила о своем диагнозе. Несмотря на то, что биполярное расстройство ей диагностировали еще в 2001 году, она неохотно обсуждала эту тему и решила рассказать свою историю борьбы с заболеванием лишь в апреле 2018 года, когда дала откровенное интервью американскому еженедельнику People.

«До недавнего времени я жила в отрицании, изоляции и постоянном страхе. Это было самое сложное время в моей жизни и в результате я обратилась за профессиональной помощью. Сейчас я стараюсь окружать себя позитивными людьми и делать то, что мне нравится больше всего – писать песни и музыку», - заявила певица.

Она также назвала свои симптомы на раннем этапе заболевания, чтобы предостеречь других людей:

«На протяжении очень долгого времени у меня были проблемы со сном. Но это была не совсем обычная бессонница, я не лежала в своей постели, считая овец. Я просто все время работала, работала и работала. Я была раздражительной и испытывала страх, что подведу других людей. Оказалось, что это была мания. Думаю, мои депрессивные эпизоды характеризовались очень низким уровнем энергии. Мне было очень одиноко и грустно. Я чувствовала себя виноватой за то, что недостаточно делаю для своей карьеры», - призналась Кери.

Кэтрин Зета-Джонс

Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 19 Апр 2018 в 9:13 PDT

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс – еще одна знаменитость, которая публично объявила о своем диагнозе.

«Этим расстройством страдают миллионы людей, и я — одна из них», - заявила актриса два года назад.

Особенно остро заболевание проявило себя в период расставания с Майклом Дугласом, а также после того, как у него диагностировали рак горла. По признанию актрисы, решение публично объявить о своей болезни она приняла для того, чтобы помочь другим людям с подобной проблемой.

«Мое признание будет не напрасным, если оно вдохновит на лечение хотя бы одного человека. Нет никакого смысла молча страдать, и нет ничего постыдного в том, чтобы искать профессиональной помощи», - сообщила Зета-Джонс.

Деми Ловато

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 26 Мар 2018 в 4:29 PDT

Известная певица и экс-звезда Disney Channel Деми Ловато неоднократно говорила о своем заболевании и даже стала представителем социальной кампании Be Vocal, целью которой является информирование общества о психических расстройствах.

«У меня был выбор. Я могу не говорить о своей болезни, о реабилитационном центре и своей зависимости. Или я могу говорить об этом публично и вдохновлять людей своим примером обратиться за помощью. Я выбрала второй вариант, ведь знаю, насколько важно получить профессиональную помощь и начать лечение», - заявила она.

Ричард Дрейфус

Публикация от @knigi.filmi 29 Окт 2017 в 4:45 PDT

Оскароносный актер Ричард Дрейфус не скрывает своего диагноза, называя биполярное расстройство причиной худших дней в его жизни.

В 2013 году в одном из интервью он признался, что на протяжении всей своей жизни испытывал жуткую тревогу, которая перерастала в панику и мешала ему жить и работать.

«Я могу сравнить это чувство со страхом, который ты испытываешь ночью перед экзаменом по самому нелюбимому предмету. Я прожил с этим чувством каждый день своей жизни, каждую минуту», - рассказал он.

Кэрри Фишер

Публикация от Hello Sunshine (@hellosunshine) 4 Май 2018 в 7:21 PDT

Американская актриса Кэрри Фишер, которая прославилась на весь мир благодаря роли принцессы Леи Органы в киносаге Звездные войны, никогда не стеснялась своей болезни. До своей смерти в 2016 году, она затрагивала «запретные» темы и вдохновляла обратиться за помощью тех, кто не решался.

Фишер можно назвать одной из немногих знаменитостей, которые не боятся публично говорить о своих психических проблемах так откровенно. Ее опыт борьбы с биполярным расстройством был в подробностях описан в ее романах и мемуарах, которые были посвящены довольно мрачным темам – зависимостям и психическим проблемам.

«Может так случиться, что болезнь одолеет тебя. Ты можешь чувствовать себя побежденной, потерять надежду и считать, что это конец. Но помни, что нужно двигаться вперед, и мы встретимся на другой стороне этой пропасти. Как твоя биполярная сестра, я буду рядом», - написала Фишер в ответ на письмо молодой женщины с биполярным расстройством в своей последней колонке в Guardian.

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