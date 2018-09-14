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За 2,65 млн долларов. Тейлор Свифт продала свой особняк в Беверли-Хиллз

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Дом, ранее принадлежавший Тейлор Свифт
© Sotheby's International Realty

Дом, ранее принадлежавший Тейлор Свифт

Популярная американская певица Тейлор Свифт продала свой особняк на западе Лос-Анджелеса в Беверли-Хиллз. За дом артистка выручила 2,65 млн долларов.

Отметим, что впервые Свифт выставила на продажу свое звездное жилище еще весной этого года, тогда она просила за дом 2,95 млн долларов. По всей видимости, из-за низкого спроса, знаменитости пришлось снизить цену аж на 300 тысяч, пишет Observer.

В роскошном особняке певицы площадью в 270 квадратных метров, разместились четыре спальни и пять ванных комнат. Дизайн этого одноэтажного дома выполнен в минималистичном стиле, здесь есть стеклянные раздвижные двери от пола до потолка, панорамные окна, просторная гостиная с мягкой мебелью, книжными полками и камином, функциональная кухня с современной техникой и винный погреб, который вмещает около тысячи бутылок вина.

На территории особняка также есть уютная терраса и бассейн, вокруг которых растут пальмы, бамбуковые деревья и другая зелень.

Дом, построенный в 1959 году, Тейлор Свифт приобрела шесть лет назад за 1,78 млн долларов. Большую часть времени звезда сдавала особняк в аренду.

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