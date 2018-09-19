Взялась за старое. Эмили Ратаковски опубликовала новые откровенные фото

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новые откровенные снимки.

На одном из кадров 27-летняя звезда позирует на белых простынях обнаженной, в то время как на другом снимке модель позирует в белом кроп-топе и стрингах в ванной.

Фото всего за сутки набрали по 1 млн лайков. В комментариях поклонники Ратаковски обсуждают ее сексуальную фигуру:

«Идеальная фигура, так держать, Эмили!», «Прекрасно выглядишь, как всегда», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 16 Сен 2018 в 8:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 17 Сен 2018 в 6:24 PDT

Кроме того, Ратаковски опубликовала кадры, сделанные во время церемонии Эмми, которая состоялась накануне в Лос-Анджелесе. Модель появилась на публике в прозрачном черном платье и в подписи к фото призналась, что, выходя из дома тестировала вечерний наряд на «прозрачность» во время съемки со вспышкой:

«Настоящие друзья фотографируют тебя со вспышкой, чтобы понять, насколько просвещается твое платье, перед тем, как ты выходишь из дома», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 18 Сен 2018 в 7:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 18 Сен 2018 в 10:44 PDT

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