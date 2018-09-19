На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Взялась за старое. Эмили Ратаковски опубликовала новые откровенные фото

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ратаковски снова опубликовала откровенные фото
© Instagram

Ратаковски снова опубликовала откровенные фото

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новые откровенные снимки.

На одном из кадров 27-летняя звезда позирует на белых простынях обнаженной, в то время как на другом снимке модель позирует в белом кроп-топе и стрингах в ванной.

Фото всего за сутки набрали по 1 млн лайков. В комментариях поклонники Ратаковски обсуждают ее сексуальную фигуру:

«Идеальная фигура, так держать, Эмили!», «Прекрасно выглядишь, как всегда», - пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Кроме того, Ратаковски опубликовала кадры, сделанные во время церемонии Эмми, которая состоялась накануне в Лос-Анджелесе. Модель появилась на публике в прозрачном черном платье и в подписи к фото призналась, что, выходя из дома тестировала вечерний наряд на «прозрачность» во время съемки со вспышкой:

«Настоящие друзья фотографируют тебя со вспышкой, чтобы понять, насколько просвещается твое платье, перед тем, как ты выходишь из дома», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове