Вся моя жизнь - один большой спойлер. Звезда Игры престолов рассказала об одиночестве из-за карьеры

Звезда фэнтезийного сериала Игра престолов, британская актриса Эмилия Кларк стала главной героиней свежего номера Vanity Fair.

31-летняя Кларк снялась в новой фотосессии и дала откровенное интервью о семье, карьере и одиночестве в честь премьеры фильма Хан Соло: Звездные Войны. Истории, в котором она сыграла Ки’ру – давнюю знакомую и возлюбленную Хана.

По признанию актрисы, получать роли в крупных кинопроектах после участия в Игре престолов довольно непросто из-за того, что ее образ прочно ассоциируется с ее сериальной героиней Дейенерис Таргариен. Кларк добавляет, что участие в проекте канала HBO кардинально изменило ее жизнь и характер:

«Становится все сложнее и сложнее выглядеть в глазах людей самой собой, а не своей героиней, особенно когда ты играешь роль на протяжении такого длительного времени. Игра престолов превратила всю мою жизнь в один большой спойлер!», - говорит она.

Кларк также рассказала о «второй стороне медали» известности, признавшись, что популярность сделала ее одинокой:

«Эта работа изолирует тебя от людей. Ты один в трейлере. Ты один в машине. Ты в самолете. Ты в самолете. Ты в самолете. Вот как выглядит успех, если ты актер. Успех – это одиночество», - признается она, добавляя, что вне работы наибольшее удовольствие ей приносит общение с семьей:

«Моя мама, мой брат, мой отец – я хочу сидеть с ними за одним столом и просто болтать обо всем на свете. Это идеальная картинка счастья для меня. Мне повезло, потому что я отношусь к той редкой категории людей, которой действительно нравится ее семья. Мне очень нравится проводить с ними время», - подытожила звезда.

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