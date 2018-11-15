Все тот же Джонни. Депп впервые за долгое время появился на публике

Американский актер Джонни Депп посетил премьеру нового фильма Фантастические твари: Преступления Гриндевальда, которая накануне состоялась в Лондоне.

55-летний киноактер появился на кинопремьере в брючном костюме и черной рубашке, дополнив образ украшениями из белого золота. По данным западных СМИ, посетивших премьеру, Депп сильно постарел, но пребывал в отличном настроении.

Отметим, после череды неудач в личной жизни и финансах Депп стал редким гостем на киноивентах. Актер долгое время не появлялся на публике и редко общался с прессой.

Исключением стали его интервью, в которых он говорил преимущественно о разводе с Эмбер Херд, которая ранее обвинила его в домашнем насилии, а также о банкротстве. Напомним, Депп не скрывает, что находится на грани банкротства, а также не отрицает, что тяжело переживает скандальный развод с бывшей женой.

«Я был в таком упадке, - вспоминает он. - Я не мог выносить эту боль каждый день. Я заливал себя водкой по утрам и начинал писать, пока слезы не наполняли мои глаза, и я больше не мог видеть страницы. Я пытался понять, что я сделал, чтобы заслужить это. Я пробовал быть добрым ко всем, помогать всем, быть верным для всех. Правда – самое важное для меня. И тут все это произошло».

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