Все-таки приглашен. Кенсингтонский дворец сообщил, что Меган Маркл под венец поведет отец

Отец невесты принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл Томас Маркл поведет ее под венец в часовне Святого Георгия 19 мая, сообщил Кенсингтонский дворец.

"У обоих родителей невесты будут важные роли на свадьбе. Утром в день свадьбы мисс Рагланд (мама Меган - НВ) отправится с мисс Маркл на машине в Виндзорский замок. Мистер Маркл будет вести свою дочь по проходу часовни Святого Георгия. Г-жа Маркл рада, что ее родители будут рядом с ней по этому важному и счастливому поводу", - объявил дворец.

Отец Меган и ее мать Дориа Рагланд прибудут в Великобританию на неделе, когда запланирована свадьба, и проведут время с семьей Гарри, включая королеву, принца Филиппа, принца Чарльза, Камиллу, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Меган с мамой. Фото: Instagram

"Принц Гарри и мисс Маркл очень рады пригласить родителей мисс Маркл в Виндзор на свадьбу", - объявил дворец.

До сих пор принц общался с отцом Меган исключительно по телефону, и это будет первый раз, когда он встретит будущего тестя лично.

Бывший директор по освещению на телевидении Томас Маркл был женат на матери Меган в течение девяти лет до 1988 года. Сегодня он живет в Мексике. Мать невесты Дориа Рагланд - инструктор и терапевт йоги, живет в Лос-Анджелесе. Она уже встречалась с Гарри несколько раз и посещала вместе с парой церемонию закрытия Invictus Games в Торонто в сентябре.

Меган с отцом. Фото: Meghan Markle / Instagram

Напомним, на днях старший брат Меган Маркл Томас Маркл-младший написал письмо принцу Гарри, в котором призвал представителя королевской семьи отменить свадьбу. Он раскритиковал отношение Меган к членам ее семьи и отметил, что та не пригласила на свадьбу даже отца.

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