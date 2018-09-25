Впервые в истории. В британской королевской семье состоялась однополая свадьба

В минувшие выходные состоялась первая в истории британской королевской семьи однополая свадьба. Кузен королевы Елизаветы II лорд Ивар Маутбеттен женился за своем возлюбленном Джеймсе Койле.

О предстоящей свадьбе лорд Ивар и его жених Джеймс Койл сообщили еще в июне. И вот теперь, спустя три месяца, торжественное бракосочетание состоялось в небольшой часовне около поместья Маутбеттена в Девоне.

«Мы это сделали! Потрясающий день, несмотря на отвратительную британскую погоду», – написал лорд Ивар в своем Instagram.

По случаю бракосочетания женихи нарядились в стильные бархатные пиджаки: Джеймс Койл выбрал темно-синий, а лорд Ивар Маутбеттен – пиджак глубокого изумрудного цвета.

Отметим, что лорд Ивар Маутбеттен уже был женат. С 1994 по 2011 год кузен Елизаветы II состоял в браке с Пенелопой Томпсон. У пары есть трое дочерей. О своей нетрадиционной ориентации лорд Ивар публично объявил спустя пять лет после развода, в 2016 году.

Поскольку для семьи Ивара его бисексуальность никогда не была секретом, бывшая жена и дочери лорда поддержали его решение вновь вступить в брак. Пенелопа Томпсон даже отвела экс-супруга к алтарю.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivar (@ivar_mountbatten) 27 Тра 2018 р. о 3:21 PDT

«Я хотел сделать это для Джеймса, ведь он не был женат. Мне не нужно жениться, потому что я уже был женат и у меня есть мои прекрасные дети, но я делаю это, потому что думаю, что это важно для него. У Джеймса не было стабильной жизни, как у меня. Я хочу дать ему это», – говорил Ивар.

Королева Елизавета II и другие представители Букингемского дворца на свадьбе замечены не были. Известно, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и детьми в этот день присутствовали на другой свадьбе – на празднике лучшей подруги герцогини Кембриджской.

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