Впервые в истории. В британской королевской семье состоялась однополая свадьба

В минувшие выходные состоялась первая в истории британской королевской семьи однополая свадьба. Кузен королевы Елизаветы II лорд Ивар Маутбеттен женился за своем возлюбленном Джеймсе Койле.
О предстоящей свадьбе лорд Ивар и его жених Джеймс Койл сообщили еще в июне. И вот теперь, спустя три месяца, торжественное бракосочетание состоялось в небольшой часовне около поместья Маутбеттена в Девоне.
«Мы это сделали! Потрясающий день, несмотря на отвратительную британскую погоду», – написал лорд Ивар в своем Instagram.
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Well we did it finally! It was an amazing day despite the miserable British weather. Fabulous service conducted by Trish Harrogate, chief Registrar for Devon, who set the perfect but lighthearted tone for what is a serious occasion. The accompanying gospel choir were amazing. Thank you so much to Bristol’s Teachers Rock Choir for your superb singing. Most importantly a massive thanks to my 3 gorgeous girls for being so understanding and supportive, without their support this could never have happened! And finally the biggest thank you to James for being just perfect......#wedidit #wonderfulday #despitetherain
По случаю бракосочетания женихи нарядились в стильные бархатные пиджаки: Джеймс Койл выбрал темно-синий, а лорд Ивар Маутбеттен – пиджак глубокого изумрудного цвета.
Отметим, что лорд Ивар Маутбеттен уже был женат. С 1994 по 2011 год кузен Елизаветы II состоял в браке с Пенелопой Томпсон. У пары есть трое дочерей. О своей нетрадиционной ориентации лорд Ивар публично объявил спустя пять лет после развода, в 2016 году.
Поскольку для семьи Ивара его бисексуальность никогда не была секретом, бывшая жена и дочери лорда поддержали его решение вновь вступить в брак. Пенелопа Томпсон даже отвела экс-супруга к алтарю.
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«Я хотел сделать это для Джеймса, ведь он не был женат. Мне не нужно жениться, потому что я уже был женат и у меня есть мои прекрасные дети, но я делаю это, потому что думаю, что это важно для него. У Джеймса не было стабильной жизни, как у меня. Я хочу дать ему это», – говорил Ивар.
Королева Елизавета II и другие представители Букингемского дворца на свадьбе замечены не были. Известно, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и детьми в этот день присутствовали на другой свадьбе – на празднике лучшей подруги герцогини Кембриджской.
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