Вот так удивила. Меган Маркл вышла в свет в ярком желтом платье

Минувшим вечером, 5 июля, принц Гарри и Меган Маркл посетили конкурс для молодых лидеров из стран Содружества в средневековом лондонском особняке Мальборо-Хаус, пишет Harper's Bazaar. Герцог и герцогиня Сассекские выступают в роли послов молодежи стран Содружества.

Во время мероприятия под названием Ваше Содружество молодые представители Австралии, Новой Зеландии, Королевства Тонга, Фиджи делились своими идеями о развитии Содружества.

Публикация от Royal Addicted (@royaladdicted2) 5 Июл 2018 в 10:28 PDT

Меган Маркл, которая после свадьбы выбирала для официальных выходов наряды исключительно нейтральных оттенков, удивила публику, выбрав насыщенно-желтое платье-футляр американского бренда Brandon Maxwell.

Свой одновременно и сдержанный, и яркий образ герцогиня дополнила бежевыми туфлями-лодочками от Manolo Blahnik и серьгами от Adina Reyter. Макияж герцогини был сдержанным, а волосы она собрала в аккуратный низкий пучок.

Публикация от nigeriantopweddings (@nigeriantopweddings) 6 Июл 2018 в 1:21 PDT

Следующий совместный выход Меган Маркл и принца Гарри стоит ожидать уже совсем скоро, ведь в понедельник, 9 июля, состоятся крестины принца Луи, третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Публикация от Dress codes world (@dresscodeworld) 6 Июл 2018 в 1:18 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram