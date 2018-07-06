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Вот так удивила. Меган Маркл вышла в свет в ярком желтом платье

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Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Минувшим вечером, 5 июля, принц Гарри и Меган Маркл посетили конкурс для молодых лидеров из стран Содружества в средневековом лондонском особняке Мальборо-Хаус, пишет Harper's Bazaar. Герцог и герцогиня Сассекские выступают в роли послов молодежи стран Содружества.

Во время мероприятия под названием Ваше Содружество молодые представители Австралии, Новой Зеландии, Королевства Тонга, Фиджи делились своими идеями о развитии Содружества.

Меган Маркл, которая после свадьбы выбирала для официальных выходов наряды исключительно нейтральных оттенков, удивила публику, выбрав насыщенно-желтое платье-футляр американского бренда Brandon Maxwell.

Свой одновременно и сдержанный, и яркий образ герцогиня дополнила бежевыми туфлями-лодочками от Manolo Blahnik и серьгами от Adina Reyter. Макияж герцогини был сдержанным, а волосы она собрала в аккуратный низкий пучок.

Следующий совместный выход Меган Маркл и принца Гарри стоит ожидать уже совсем скоро, ведь в понедельник, 9 июля, состоятся крестины принца Луи, третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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