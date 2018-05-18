Вместо отца. Принц Чарльз поведет Меган Маркл к алтарю

Принц Чарльз поведет невесту своего младшего сына, принца Гарри, Меган Маркл к алтарю на предстоящей свадьбе, заявил в пятницу Кенсингтонский дворец.

Сообщение было обнародовано на следующий день после того, как Маркл подтвердила, что плохое здоровье ее отца помешает ему отправиться в Великобританию на ее свадьбу с Гарри.

В Виндзоре уже готовы к свадьбе. Фото: ЕРА

"К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о своем отце и надеюсь, что ему может быть предоставлена возможность сосредоточиться на своем здоровье", - отметила Меган Маркл в заявлении, опубликованном Кенсингтонским дворцом в четверг.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке.

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