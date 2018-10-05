Включат гимн в честь Дианы. Как идет подготовка к свадьбе принцессы Евгении

Сара Фергюсон, мать принцессы Евгении, придумала, как почтить память своей близкой подруги принцессы Дианы.

Младшая дочь герцога Йорксого Эндрю и Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, Евгения выходит замуж за своего бойфренда Джека Бруксбенка, менеджера Mahiki.

На свадьбе Сара Фергюссон хочет почтить память своей давней близкой подруги принцессы Дианы.

Как сообщает британское издание Express, герцогиня Йоркская предложила, чтобы на свадьбе прозвучал любимый гимн прицессы Дианы I Vow To Thee My Country. Она считает, что это станет приятным сюрпризом для ее племянников – Уильяма и Гарри.

Исполнение этого гимна будет иметь символичное значение, потому что его исполняли на свадьбе Дианы и принца Чарльза в 1981, и на ее похоронах в 1997 году.

Принцесса Уэльская часто повторяла, что любит этот гимн еще со школьной скамьи.

Сара Фергюсон, также известная как Ферги, и принцесса Диана очень быстро сблизились, после того как вышли замуж за братьев Чарльза и Эндрю. И Сара, и Диана развелись со своими мужьями Эндрю и Чарльзом, соответственно, так как не были счастливы в браке.

Ферги снова хочет вернуться в высочайший свет, и потому с огромным энтузиазмом взялась за подготовку свадьбы своей дочери.

Напомним, члены королевской семьи внесли Сару Фергюсон в черный список, после того как фотографы поймали ее за поцелуем с нефтяным магнатом Джоном Брайаном.

Тем не менее, герцогиня сохранила теплые отношения со своими племянниками, особенно с принцем Гарри, который настоял, чтобы Ферги присутствовала на его свадьбе с Меган Маркл.

Напоминаем, бракосочетание принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка состоится 12 октября в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

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